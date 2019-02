La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 Fútbol 5 Femenino:

Se disputó la 3ª fecha del Torneo Pink







Plan B y Es lo que Hay se mantienen con puntaje perfecto y comparten la cima de las posiciones con Real Bañil y Las Ronaldas, que todavía no quedaron libres. El pasado sábado se disputó la tercera fecha de "Pink", el Torneo de Fútbol 5 Femenino que se desarrolla en el complejo La Barranca y que cuenta con la participación de nueve equipos. En esta jornada se dieron grandes partidos y también se confirmaron dos equipos como grandes candidatos. Uno de ellos es Plan B, que con una brillante actuación de Carolina Galeano derrotó en un emotivo encuentro por 8 a 6 a Hierros Campanas. Galeano convirtió siete de los ocho goles de su equipo (el otro lo marcó Amalia Tejera), mientras que para Hierros Campana anotaron Adriana Preiser (2), Débora Velázquez (2), Gabriel Rodríguez y Nadia Dell´Acqua. Otro conjunto que pisa fuerte es Es lo que Hay, que el pasado sábado goleó 15-0 a El Rejunte con tantos de Gisela Salvo (6), Marina González (3), Helga Sack (3), Laura Semira (2) y Guadalupe Calello. Estos dos equipos, Plan B y Es lo que Hay, ya quedaron libres y con sus dos victorias en dos presentaciones encabezan la tabla de posiciones junto a Real Bañil y Las Ronaldas, conjuntos que se enfrentaron el pasado sábado con saldo favorable para Real Bañil, que se impuso 9-1 con goles de Gisela García (3), Sofía Chesini (2), Paloma Slavin, Virgina Tammaro, Ana Laura Tur y Agustina Bergés (mientras que Evelyn Orosco marcó para Las Ronaldas). La tercera fecha se completó con la victoria de Las Chimuelas, que les ganaron 6-1 a Las Panteras con tantos de Telma Peral (3), Rocío Beanim (2) y Mariangeles Ielsich (Daiana Arredondo convirtió para las perdedoras). POSICIONES: 1) Es lo que Hay, Plan B, Real Bañil y Las Ronaldas, 6 puntos; 5) Hierros Campana, De Taquito y Las Chimuelas, 3 puntos; 8) Las Panteras y El Rejunte, 1 punto. PRÓXIMA FECHA. Este sábado se jugará la cuarta jornada con los siguientes encuentros: De Taquito vs Las Panteras (17.00), Es lo que Hay vs Plan B (18.00), Las Chimuelas vs Real Bañil (19.00) y Las Ronaldas vs Hierros Campanas (20.00). Queda libre: El Rejunte. GOLEADORAS: 1) Carolina Galeano (Plan B), 11 goles; 2) Gisela Salvo (Es lo que Hay), 8 goles; 3) Adriana Preiser (Hierros Campana), 6 goles; 4) Rocío Palau (Plan B), Nadia Dell´Acqua (Hierros Campana), Evelyn Orosco (Las Ronaldas) y Telma Peral (Las Chimuelas), 5 goles.



