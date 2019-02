La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 Breves: Polideportivas







CÓRDOBA OPEN: DOS EN CUARTOS Continúa disputándose el Córdoba Open, el torneo ATP 250 que se desarrolla en el complejo del estadio Mario Alberto Kempes y que ya tiene dos argentinos clasificados a los Cuartos de Final: Juan Ignacio Londero (7-5 y 6-3 al italiano Lorenzo Sonego) y Pedro Cachín (6-7, 1-0 y abandono frente a Pablo Carreño Busta). Mañana, ambos se enfrentarán por un lugar en semifinales. En tanto, en la jornada de hoy, Diego Schwartzman (vs el italiano Alessandro Giannessi), Guido Pella (vs el español Albert Ramos) y Federico Delbonis (vs el español Roberto Carballes) también buscarán instalarse en los Cuartos de Final. GANÓ TALLERES Con goles de Juan Ramírez y Tomás Pochettino, Talleres venció anoche 2-0 como local al San Pablo de Brasil en el partido de ida de la serie eliminatoria de la segunda fase previa a la Copa Libertadores. La revancha se jugará el próximo miércoles 13 en el estadio Morumbí. PERDIÓ DEFENSA En el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia perdió 1-0 como visitante frente al Botafogo de Brasil, que encontró la diferencia en el cuarto minuto de adición a través de Erik. La revancha se jugará el miércoles 20 en Florencio Varela. SUB 20: JUEGA ARGENTINA Por la cuarta fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se está disputando en Chile, la Selección Argentina enfrentará hoy desde las 17.30 horas a Uruguay en un partido que puede sellar su clasificación al Mundial de Polonia (acceden los cuatro mejores) y acercarlo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (los primeros tres). La jornada se completará con Ecuador vs Brasil (19.50) y Venezuela vs Colombia (22.10). A esta fecha, las posiciones son: 1) Uruguay, 7 puntos; 2) Argentina y Ecuador, 6 puntos; 4) Venezuela, 4 puntos; 5) Colombia y Brasil, 1 punto. MESSI FUE SUPLENTE Luego de la lesión sufrida en el muslo derecho, Lionel Messi fue suplente ayer en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey que el Barcelona disputó frente a Real Madrid en el Camp Nou. El rosarino ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo y no pudo cambiar el rumbo del juego, que terminó empatado 1-1 con los goles de Lucas Vázquez a los 6 minutos de la primera parte y de Malcolm a los 13 de la segunda mitad. SALA: RESCATARON UN CUERPO Las autoridades británicas anunciaron ayer que recuperaron el cuerpo localizado en la avioneta en la que se estrellaron en el canal de la Mancha el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto, sin aclarar a quién corresponde. "En condiciones adversas, el AAIB (Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos) y sus contratistas especializados recuperaron con éxito el cuerpo previamente visto en los restos" de la avioneta, explicó este organismo. PRIMERA B METRO En la continuidad de la fecha 22, los resultados más destacados fueron la victoria de Atlanta por 6-1 sobre Deportivo Español como local y el triunfo de Estudiantes de Buenos Aires por 3-1 como visitante sobre J.J. Urquiza. De esta manera, ambos se acercaron al líder Barracas Central (48 puntos): el Matador sigue segundo con 47, mientras el Bohemio se ubica tercero con 43. Además, ayer también jugaron: Fénix 0-1 San Miguel, Comunicaciones 0-1 Flandria y Talleres (RE) 0-0 Acassuso. En tanto, hoy lo harán Tristán Suárez vs Deportivo Riestra.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: