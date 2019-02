La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 Auto choca a moto en Coletta y Moreno







Ocurrió ayer por la tarde. La mujer a bordo de la Honda Cripton debió ser derivada al Hospital Municipal San José. Un accidente entre un auto y una motocicleta se registró en la tarde de ayer en la intersección de las calles Coletta y Moreno. El hecho sucedió después de las 18 horas cuando, de acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, un Chevrolet Aveo se llevó por delante a una moto Honda Cripton de 110cc. Como resultado del impacto, una mujer debió ser trasladada al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. Sin embargo, no presentaba heridas de mayor consideración: se quejaba de un fuerte golpe en la espalda producto del choque y la caída. Debajo de la moto, quedó esperando a su dueña una ojota color marrón. No hubo mayores daños materiales, lo que hace suponer que el accidente no fue a gran velocidad. El marido de la mujer que conducía el Aveo permaneció en el lugar hasta que Policía dio la orden de retirar los vehículos involucrados. El tránsito fue parcialmente cortado en ambas calles. Del operativo de emergencia participaron además dos agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Campana.

Una ojota espera el retorno de su dueña, derivada al Hospital para su chequeo médico.





El accidente no se habría producido a gran velocidad, lo que minimizó las heridas de la víctima y los daños materiales.

#Dato Choque en Coletta y Moreno. Un Chevrolet Aveo y una Honda Wave. La conductora de la moto fue trasladada al Hospital por la ambulancia ?? N° 3 del SAME, Comando ?? zona 4 y Dirección de Tránsito. pic.twitter.com/19EphMrDlv — Daniel Trila (@dantrila) 8 de febrero de 2019

