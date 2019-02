La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 Básquet Provincial:

Ciudad recibe a Sportivo Pilar con la chance de asegurar su pase a los Cuartos de Final







Desde las 21.30 horas se enfrentan en el gimnasio de la calle Chiclana. Una victoria le garantizará al Tricolor el "1" de la zona y le permitirá evitar el repechaje de Octavos de Final. Esta noche, Ciudad de Campana afrontará desde las 21.30 horas un partido clave en la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Provincial de Clubes 2018/19. Es que después de su derrota como visitante ante Sarmiento de Coronel Suárez del pasado viernes, hoy enfrentará a Sportivo Pilar, un rival que todavía puede arrebatarle el primer puesto de la Zona C y dejarlo sin el pase directo a los Cuartos de Final. El Tricolor acumula 16 puntos y supera por apenas uno al Rojo, que llegará a Campana con la obligación de ganar por más de 7 puntos de ventaja en el marcador, dado que en la primera rueda el CCC se impuso 58-51 en Pilar. Para Sportivo no hay otra opción si quiere mantenerse con posibilidades de quedarse con el "1" de la Zona C y clasificar directamente a Cuartos de Final. En cambio, el conjunto dirigido por Sebastián Silva cuenta con mayor margen y, sobre todo, con una oportunidad inmejorable: en caso de ganar hoy se asegurará la primera posición y también el boleto a Cuartos de Final, condenando a Sportivo Pilar y Sarmiento a los cruces de repechaje de Octavos de Final. Además, un triunfo mantendrá al CCC en la lucha por alcanzar el primer puesto de la Tabla General de la fase regular. Por el momento está a medio punto de distancia de los líderes Independiente de Tandil y Somisa de San Nicolás (ambos tiene 16,5). Pero sabe que no la tendrá fácil, que Sportivo Pilar es siempre un hueso duro de roer. "Viene muy motivado con su nuevo entrenador (NdE: Marcelo Asturiano), ha ganado sus dos partidos de este año y seguramente tendremos un partido muy duro que esperamos poder resolver a nuestro favor", señaló Sebastián Silva en declaraciones a FM Radio City. El entrenador del Tricolor también se refirió a la derrota sufrida el pasado viernes en Coronel Suárez: "Tuvimos un buen juego, en una cancha difícil, ante un rival que se reforzó muy bien. Pero estando nueve puntos arriba a falta de tres minutos nos plantearon una defensa combinada que no supimos resolver, nos quedamos sin gol y se nos fue el partido. Nos dolió la derrota, porque tuvimos el partido para ganarlo, pero el equipo está entero", aseguró de cara al choque de esta noche frente a Sportivo Pilar. En el otro encuentro del Grupo C, Sarmiento recibirá en Coronel Suárez a Carlos Pellegrini de Punta Alta, equipo que ya no tiene chances de clasificarse a playoffs y que será el rival del CCC en la última fecha (el viernes 15 en Campana). Las posiciones de esta Zona C se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana, 16 puntos; 2) Sportivo Pilar, 15 puntos; 3) Sarmiento de Coronel Suárez, 14,5 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, 10,5 puntos. ZONA A Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 16,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 13,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 12,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 11,5 puntos. Fecha 5: Somisa vs Teléfonos (viernes 21.00) y Sporting vs Blanco y Negro (viernes 21.30) ZONA B Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 16,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 14 puntos; 3) Platense de La Plata, 13 puntos; 4) Independiente de Zárate, 11 puntos. Fecha 5: Independiente (T) vs Platense (viernes 21.30) e Independiente (Z) vs Los Indios (viernes 21.30). ZONA D Posiciones: 1) Regatas de San Nicolás, 15,5 puntos; 2) Atenas de La Plata, 14,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 14 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo). Fecha 5: Regatas de San Nicolás vs Ciudad de Saladillo (viernes 21.30); y Atenas PG-PP Defensores Unidos.



CIUDAD NECESITARÁ ESTA NOCHE DEL APORTE OFENSIVO DE SU GOLEADOR PERIMETRAL, MAXIMILIANO GUTIÉRREZ.



