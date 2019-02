Alejandra Dip





Enlazador de mundo, desapego, vivir el momento presente, dejar el pasado atrás, dejar de vivir pensando en lo que vendrá. Cierre de ciclo. Intuición, percepción. Conexión con otro plano Kin 106 - Enlazador de mundos 2- guiado por el Espejo. Es el desafío de estos 13 días que empezaron ayer. La energía está muy polarizada y potenciada. 13 veces por ser día portal. Primer día portal de la estación azul El inicio de la estación azul empieza con la trecena de la Serpiente Trecena roja para iniciar la transmutación, continuando con la trecena del Espejo trecena blanca para refinar, sigue la trecena del Mono trecena azul para transformar, y para terminar la transmutación del Castillo Azul o estación azul, llegará la trecena de la Semilla, la más política de todas, trecena amarilla para madurar. En este proceso de transmutación, el día de hoy, ENLAZADOR DE MUNDOS 2, inicia el ciclo de 10 portales de activación galácticos días especiales para incrementar nuestra conciencia galáctica y conexión con Hunab Ku. Para incorporar la información del Cosmos, para elevar nuestra vibración, además pasaremos por la columna vertebral del Tzolkin, La Columna Mística, 20 kines (DÍAS) que son el "soporte" del Tzolkin, el centro perfecto. Y para terminar este ciclo entraremos el 20/3 con en ENLAZADOR DE MUNDOS 3 en la trecena de la Semilla en otros 10 portales cósmicos, para exhalar nuestras experiencias al Cosmos, creando el ciclo perfecto donde transformaremos todo lo que no vibra bien, que no está en estado de amor, trasmutando los miedos y la falta de visión. 52 días que nos traen la oportunidad de acelerar nuestros procesos, hacer los cambios necesarios para nuestra evolución personal, del país, del mundo. Identificaremos en estos días nuestras sombras, se caerán las máscaras y reconoceremos nuestros miedos para poder correrlos del paso y avanzar. Este es el primer portal, así que a partir de hoy todo se magnifica. Es importante que estemos lo más positivos posibles, para que estas energías canalicen bien, porque todo se multiplicará, en positivo o en negativo. El enlazador nos pide cerrar un ciclo Dejar atrás todo lo que paso, no volver a traer los hechos del pasado, YA ESTÁ! quedo en el recuerdo. Nos tenemos que conectar con el disfrute y con lo que esta Serpiente nos propone estos días. Sexys, atrevidos, conquistadores, adaptables a velocidad luz, con energía vital. Vendiendo nuestra imagen y nuestros servicios también. Aprendiendo a comer un pancho sentado en la placita de la esquina, o sushi en un buen restaurant, TODO VALE, Adaptado a los tiempos que corren, desapegando del extremo materialismo, sabiendo disfrutar de lo que hay, sea lo que sea, sin quedarse en la queja, ni recordando el pasado, ni pensando que todo pasado fue mejor. LO MEJOR ES ESTAR VIVOS y disfrutar por el solo hecho de estarlo. Feliz viernes de desapego para todos!!! QUE DIOS NOS BENDIGA!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Enlazador de Mundos 2 - Energía del Viernes 08/02/2019 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

