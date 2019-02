GPS: Almacén Cultural (V.Alsina y 9 de Julio, Zárate). Biblioteca Jean Jaures (San Martín 523, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Centro Cultural El Bondi (Av. El Dorado 1518, Ingeniero Maschwitz). Centro Cultural Pachamama (Jean Jaures 724). Crear Mañana (San Martín 276. Campana). Despierta Caminos (Fleming 455, Cardales). Fórum Cultural (Pellegrini y Moreno, Zárate). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). Asociación Civil Fortaleciendo Lazos (Eduardo Cassaux 1735 en el barrio Las Campanas)

VIERNES

Biblioteca Jean Jaures: Cine de autor. A las 21 se proyecta "Dogman". Entrada a la gorra.

Bisellia Teatro Bar: En horario cena habrá homenaje a Spinetta. Luego sonarán "Sapo Rey", "Frunk" y "Lumpurd".

Despierta Caminos: A las 20 se proyecta la película infantil "Moana". Pizzas y empanadas caseras.

Mauri´s Bar: Habrá micrófono abierto. ¡ATENCIÓN! Podés llevarte grabado de forma gratuita el tema que quieras tocar.

Plaza Eduardo Costa: Regresa el "Camping Artístico", con la presentación de artistas locales. Música, teatro, fotografía y mucho más.

SuperFreak: Habrá noche de Reggae y Dub con sesión de grabación en vivo. Después de las 22.

Asociación Civil Fortaleciendo Lazos: Peña Folclórica a las 20:30 horas allí participarán el grupo musical "Trío del Río" y "Mestizaje Urbano"; se suma Miriam Migueles. También formará parte del encuentro y de forma solista Roque Romero. La entrada es libre y gratuita, se pasará la gorra para colaborar con los artistas y la institución. Habrá Servicio de Buffet.

SÁBADO

Almacén Cultural: A las 21.30 se presenta el grupo de fusión rioplatense "Quinteto Z".

Bisellia: En horario cena sonarán "Hombres Lobo" y "Tex Mex Night". Después de medianoche tocarán los "Rickybakers" (ska) y Hernán y "Los Chimuelos" (folk rock).

Casa 90: La tercera edición del espacio cultural contará con música, poesía en vivo y visuales.

Centro Cultural Pachamama: Habrá festival solidario. Tocarán "No Hay Opción", "Drako Brujo", "The Cuervo´s", "Orgon", "Jesse Pigman", "Farkas", "T.T.T" y "Chupin" (metal) con fotografía de Rocío Fernández y la presencia de "Los Titanes del Sanjón". El evento comienza a las 17 y la entrada será un alimento no perecedero. Lo recaudado será destinado al comedor "Sueño Cumplido".

Fórum Cultural: A las 19 habrá seminario de danza contemporánea a cargo de la profesora Margarita Renzetti.

Mauri´s Bar: Estarán sonando "Nadie Tiene", "Las Cosas Invisibles", "Monos Contempo" y Rodrigo Vera (rock).

Superfreak: Llega el mejor tributo a "Creedence" de Sudamérica, "Creedence Clearwater Revalued" junto a "Itinerantes". Después de las 22.

Wakisiri: Habrá micrófono abierto, empanadas caseras y cerveza artesanal.

17 Unidos: Se festejará el 21º aniversario del lugar. Llegan "Los Lirios" desde Santa Fe, "Onda Sabanera" y "Cumbia de Lokos".

DOMINGO

Bisellia: En horario cena sonará "Un Tango y Nada Más".

Centro cultural El Bondi: Habrá encuentro de productores y artesanos locales. Además sonarán murgas de la zona. El evento será de 18 a 22.

Despierta Caminos: Habrá charla abierta y taller sobre permacultura dirigido por Antonio Moretti. El evento comienza a las 16 y la entrada es a la gorra.