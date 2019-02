La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 En Campana hay trabajadores judiciales por debajo de la línea de pobreza







La Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense reclamó la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias suspendidas desde el pasado 4 de diciembre pasado. A principios del mes de diciembre de 2018, los trabajadores judiciales rechazaron la oferta salarial que completaba un incremento salarial del 2018 del 32%, más un bono de $7000 para las y los judiciales activos, y de $3500 para jubilados y pensionados, luego de lo cual el gremio judicial no volvió a ser convocado al diálogo. Para dar un cierre a la discusión salarial de 2018, el gremio judicial ahora reclama un incremento salarial no inferior al 15,6%, a fin de compensar la brecha existente entre el 32% otorgado unilateralmente por el gobierno provincial y la inflación del 47.6%, medida por el INDEC para ese año. "En una clara demostración de la falta de voluntad del gobierno provincial de respetar el derecho constitucional de negociación colectiva de los trabajadores estatales, María Eugenia Vidal ordenó liquidar el aumento salarial rechazado por la AJB y suspendió las negociaciones salariales", señaló esta semana Pablo Abramovich, secretario general del gremio judicial. "Lamentablemente –señaló la referente local, Mónica Blanc- las circunstancias cambiaron muchísimo. Nosotros, como judiciales, siempre logramos una paritaria anual acorde a nuestras expectativas. Pero desde el año pasado y el anterior no logramos cubrir las necesidades básicas de muchísimos compañeros que, incluso, están por debajo de la línea de pobreza, aun en casos que son profesionales". Según Blanc, la categorías administrativas más bajas como Mesa de Entradas, algunos choferes, o gente que recién ingresa, están por debajo de la línea de pobreza. "Hay empleados en nuestro Departamento Judicial que cobran alrededor de $16 mil. Por supuesto que hay compañeros que por cargo, por título y por antigüedad tiene sueldos mejores. Pero para un ingresante o gente sin antigüedad, el salario es muy bajo". Blanc también explicó que si bien por convenio los empleados judiciales tienen una jornada laboral de 6 horas, "la mayoría trabaja mucho más: se quedan después de hora, o incluso trabajan sábado y domingo también. La jornada laboral del empleado judicial se extiende porque la cantidad de causas es impresionante, pero además no se nombra personal y no se cubren los puestos. Entonces se quedan más horas para cubrir la expectativa de rendimiento que tiene su superior. Eso también implica que no pueda comprometerse con otro trabajo, ni tampoco tenga la capacidad física ni psíquica para sostenerlo si es que lo consigue". En ese mismo sentido, Blanc aclaró: "No existen las horas extras en la administración judicial bonaerense ni podemos compensar. No es que un compañero se queda hasta las 6 de la tarde y al otro día no va o aparece a las 10 de la mañana. Ni hablar que te paguen un extra porque fuiste a trabajar el sábado o el domingo". Blanc también señaló que su gremio llegó al mes de septiembre del año pasado sin haber sido convocados a paritarias y que terminaron el 2018 sin haber llegado a un acuerdo, por lo cual no descarta un 2019 plagado de medidas de fuerza. "A ningún compañero le interesa hacer paro, lo que le interesa es poder trabajar y tener un salario digno", concluyó.

Mónica Blanc, líder local de la Asociación Judicial Bonaerense, no descarta un 2019 plagado de medidas de fuerza.



En Campana hay trabajadores judiciales por debajo de la línea de pobreza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: