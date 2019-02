La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 El Sindicato Municipal reconoció a los trabajadores por sus años de servicio







Distinguió al personal que cumplió 20, 25, 30 y 35 años de trayectoria en la Municipalidad. El acto se realizó en la sede gremial de avenida Ameghino. El Sindicato de Empleados Municipales de Campana (STMC) reconoció a sus afiliados que cumplieron 20, 25, 30 y 35 años de servicio en el Municipio de la ciudad. El acto de entrega de las distinciones se llevó a cabo ayer en la sede gremial de avenida Ameghino y Colón, siendo encabezado por el secretario general del gremio, Carlos Barrichi, y otros referentes de la comisión directiva. Entre los agasajados por el sindicato se encontraban Adriana Levitzky, obstetra con 35 años de servicio en el Hospital Municipal San José. "La verdad que llegar hasta acá después de 35 años trayendo vida la Hospital es realmente emocionante", aseguró en diálogo con La Auténtica Defensa. "Hemos pasado un montón de cosas con mis compañeros. Gracias a Dios, estoy en un sector donde pasan cosas muy lindas, como es la Maternidad de Campana. Empecé en la Maternidad cuando estaba en la calle Güemes con 22 años, recién recibida, y llegar hasta acá es increíble", compartió. Pero pese a las décadas de trayectoria en el Municipio, uno de sus logros más importantes lo consiguió en los últimos años, luego de que la actual gestión municipal le permitiera crear la sección de puerperio. Gracias a esa decisión, destacó Levitzky, hoy "la paciente tiene su bebé y se va de la Maternidad con un método anticonceptivo de su elección y asesoramiento". "Eso fue algo que me ha permitido realmente hacer lo que me gusta", confesó la emocionada obstetra. Todavía con su distinción en las manos, Juan Carlos Schinoni, chofer al servicio de la Secretaría de Salud, afirmó que es "un orgullo cumplir 20 años dentro de la familia municipal". Además, reveló cuál es el secreto para mantenerse en una carrera tan prolongada: "La convivencia es algo primordial, tener buenos compañeros y también buenos jefes". El secretario gremial del STMC, Carlos Barrichi, aseveró que los afiliados agasajados ayer "se lo merecen por tantos años de trabajo y servicio". "Toda una vida dejaron en la Municipalidad", reconoció Barrichi, por lo que remarcó que es "importantísimo" que sean premiados por su carrera dentro del Estado local. Por otra parte, lamentó que la ceremonia no se haya podido realizar en conjunto con la llevada adelante por el Departamento Ejecutivo en el mes de diciembre. "Esto se tendría que haber hecho el año pasado, pero no fue posible por una decisión del Ejecutivo de no compartir la entrega", dijo Barrichi.

Martín Di Pietro, secretario adjunto del gremio, y Juan Carlos Schinoni, empleado con 20 años de trayectoria.





Adriana Levitzky cumplió 35 años de servicio en la maternidad del Hospital San José.



