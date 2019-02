La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







PROCESAMIENTO El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 92 jefes comunales retirados o en actividad, en su mayoría de Chaco; pero también pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. La investigación liderada por Bonadio investiga la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados -vía Jefatura de Gabinete- al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios. INFLACIÓN El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que bajar la inflación "está costando más" de lo imaginado, mientras admitió que fue "demasiado optimista" en sus pronósticos iniciales. Así, al referirse a la inflación, que en 2018 llegó a 47,6%, la cifra más alta en 27 años, el jefe de Estado sostuvo: "Nos está costando más de lo que imaginé". En ese sentido, subrayó: "Fui demasiado optimista, pero el camino es bajar la inflación para generar desarrollo, generar empleo, terminar con la pobreza". DETENIDO Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quedó detenido ayer en los Tribunales Federales de Comodoro Py, por pedido del fiscal de juicio Abel Córdoba. El miércoles el fiscal Córdoba había solicitado la detención del hijo del dueño de Austral Construcciones por violar un embargo e inhibición judicial en el marco de la causa y fugar cinco millones y medio de dólares de cuentas en el exterior. El Tribunal Oral Federal Nº 4, a cargo de la causa, consideró que puede peligrar "el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos" en caso de que el imputado continúe en libertad. DECRETO El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que si la oposición no acompaña el debate del financiamiento de los partidos políticos, el Poder Ejecutivo verá los "instrumentos" que tiene para avanzar en la "transparencia del proceso electoral". Sin dar otras precisiones, Frigerio no descartó que se avance con un decreto para mejorar "la transparencia del proceso electoral". "Si no logramos que la oposición nos acompañe es esta iniciativa veremos qué instrumentos tiene el Ejecutivo para avanzar algo en la transparencias del proceso electoral", afirmó el titular de la cartera política en declaraciones formuladas junto a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri. LACTEOS Las exportaciones lácteas aumentaron 38,2% en volumen durante 2018 respecto del año anterior, informó ayer la Secretaría de Agroindustria. Según el estudio oficial, las ventas al exterior pasaron de 243.500 toneladas en 2017 a 334.400 toneladas el año pasado, por US$ 1.008 millones a 69 destinos de todo el mundo. De acuerdo con los datos relevados por la Dirección Nacional Láctea, en cuanto al ingreso de divisas, se registró un incremento cercano al 30%, al considerar los 776 millones de dólares facturados en 2017. Al respecto, el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, puntualizó que "las exportaciones son el camino para una lechería ordenada que tenga previsibilidad".

