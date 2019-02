La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 Breves: Fútbol







EL CUERPO DE SALA La policía de Dorset (Inglaterra) comunicó oficialmente ayer a través de su cuenta de Twitter que el cuerpo rescatado de la aeronave hundida en el Canal de la Mancha es el de Emiliano Sala, el jugador santafesino de 28 años que se trasladaba desde Nantes a Cardiff, equipo que lo había adquirido en 18 millones de euros. Sala ya había estado en Cardiff y firmado su nuevo contrato, pero antes de comenzar los entrenamientos en su nuevo club solicitó permiso para regresar a Nantes. Lo hizo, aunque la vuelta a Gales terminó siendo fatal para el futbolista que había nacido en Cululú, provincia de Santa Fe, el 31 de octubre de 1990. Sin embargo, toda su carrera profesional la desarrolló en Francia: jugó en Orleans (2012/13) y Niort (2013/14) antes de llegar a la máxima categoría de ese país. Pasó por Burdeos, Caen y desde 2015 fue una de las figuras de Nantes (48 goles) hasta su traspaso a Cardiff. Quien se mantiene desaparecido es el piloto del avión privado Piper PA-46 Malibu, identificado como David Ibbotson, quien también es buscado desde aquel 21 de enero en el que la aeronave se terminó estrellando en el Canal de la Mancha. SUB 20: ARGENTINA MUNDIAL La Selección Argentina Sub 20 se aseguró ayer su clasificación al Mundial de Polonia que se disputará a partir del 23 de mayo próximo. Los dirigidos por Fernando Batista consiguieron su pase gracias al triunfo 2-1 que consiguieron sobre Uruguay con goles de Enzo Moreno y Gonzalo Maroni. Con esos tres puntos, además, Argentina llegó a 9 y quedó muy bien perfilada para clasificarse también a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al que acceden los tres mejores del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se está desarrollando en Chile. Igualmente, el combinado nacional tendrá en la última fecha la oportunidad de coronarse campeón cuando enfrente el domingo a Brasil desde las 19.50 horas. SUPERLIGA: FECHA 18 Hoy viernes comenzará la 18ª fecha de la Superliga con tres partidos. El primero de ellos se jugará a partir de las 19 horas, cuando Tigre reciba la visita de Banfield. Mientras que a las 21.10 habrá dos encuentros: Huracán (5º con 30 puntos) y Vélez Sarsfield (6º con 28) se medirán en Parque Patricios en un duelo clave en la lucha por las primeras posiciones, mientras que Lanús recibirá en La Fortaleza a Gimnasia y Esgrima de La Plata. La fecha continuará mañana sábado con otros tres partidos: Estudiantes vs Patronato (17.10), Independiente vs Unión (19.20) y Atlético Tucumán vs Talleres (19.20). Mientras que el domingo se enfrentarán: Newells vs Rosario Central (17.10), Godoy Cruz vs San Martín de Tucumán (17.10), River Plate vs Racing Club (19.20) y Belgrano vs Boca Juniors (21.30). En tanto, el domingo lo harán: Defensa y Justicia vs Argentinos (19.00) y Aldosivi vs San Martín de San Juan (21.10). Mientras que el partido Colón vs San Lorenzo fue postergado para el viernes 22 de marzo dado la solicitud del Sabalero, que cuenta en su plantel con ocho jugadores con síntomas de dengue (aunque los análisis realizados descartaron esa enfermedad). PRIMERA B METRO La 22ª fecha de la divisional se cerró ayer con la victoria de Deportivo Riestra por 4-3 como visitante sobre Tristán Suárez. De esta manera, el Blanquinegro llegó a los 39 puntos e igualó en la cuarta posición a Acassuso. En esta temporada, la Primera B Metro tendrá cuatro ascensos directos al Nacional B y uno más a través del Reducido que disputarán los equipos ubicados del 5º al 8º puesto.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: