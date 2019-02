La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/feb/2019 Copa Federación:

Lucas Godoy; "Somos un equipo parejo, que va siempre para adelante"







El arquero de La Josefa, Lucas Godoy, hizo un balance de la primera rueda y señaló que el objetivo del equipo es avanzar a la próxima instancia. El domingo enfrenta como visitante a Villariño en Los Cardales. La primera rueda de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2019 ya es historia y los equipos se preparan para afrontar la segunda vuelta, que comenzará este fin de semana. Para La Josefa será como visitante, este domingo desde las 17 horas frente a Villariño de José C. Paz, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona E que se disputará en el predio que Defensores de Belgrano posee en Los Cardales. En ese encuentro, "el josefero" buscará recuperarse de la derrota que sufrió el pasado domingo ante Sarmiento de Zárate. "Nos dejó un sabor muy amargo porque no merecimos perder. Controlamos casi los 90 minutos y fuimos siempre más. Pero eso ya quedó atrás y estamos pensando en Villariño y la posibilidad de quedar a un paso de la clasificación", señaló el arquero Lucas Godoy. Y es que ahí está el primer objetivo de La Josefa: "En lo personal muero por ganar la Copa, el que me conoce sabe que no me gusta perder ni en las practicas, pero como grupo tenemos un objetivo que es clasificar y pasar de ronda", remarca el guardameta campanense En cuanto al balance de la primera rueda, Godoy explicó: "Fuimos mejorando partido a partido, con mucha entrega y compromiso. Tenemos un equipo muy parejo y si bien hay detalles para mejorar, estamos bien. Defensivamente hemos sido una muralla y en ofensiva generamos mucho, aunque nos has costado liquidar las oportunidades. Pero este equipo va siempre para adelante y lo ha demostrado". Finalmente, el arquero destacó que en lo personal se siente "muy bien", remarcó el trabajo que se hace en La Josefa ("más que un club, es una verdadera familia") y agradeció la confianza que recibió "desde el primer día" de parte de Marcelo Tornatori, Braian Geuna y Darío González.

LUCAS GODOY, ARQUERO DE LA JOSEFA, QUE SUMA DOS VICTORIAS Y UNA DERROTA EN TRES PRESENTACIONES.



Copa Federación:

Lucas Godoy; "Somos un equipo parejo, que va siempre para adelante"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: