Javier Tejera analizó la actualidad de Defensores de La Esperanza, que el domingo recibirá a La Sonia de José C. Paz, el equipo que mejor rendimiento tuvo en la primera rueda de esta Copa Federación Norte. Defensores de La Esperanza perdió el pasado sábado frente a Lima FC como visitante y de esa manera quedó en la tercera posición de la Zona G que lidera La Sonia de José C. Paz (9 puntos), próximo rival del Verdinegro en un encuentro programado para el domingo a las 11 de la mañana en cancha de Puerto Nuevo. En esta primera rueda, el Defe le ganó a Maipú de Zárate como local y perdió en sus dos salidas, siempre en partidos muy cerrados (1-0 con La Sonia y 2-1 ante Lima). "El balance (de la primera rueda) es muy positivo, aunque no se refleje en la cantidad de puntos que tenemos. En los tres partidos fuimos superiores a nuestros rivales, pero nos está jugando en contra no aprovechar las ocasiones de gol que generamos. Estamos fallando en el último toque", señaló al respecto Javier Tejera, quien marcó frente a Lima. "La falta de eficacia se profundizó en este torneo. Tuvimos más de 20 ocasiones de gol y apenas convertimos tres. La responsabilidad es nuestra. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido para que esto no se siga repitiendo", agregó el mediocampista ofensivo. Sobre la derrota en Lima, que le dejó dos expulsiones a La Esperanza (Maximiliano Díaz y Santiago Aguilar), Tejera señaló: "Es inexplicable e injusto cómo se nos escapa el partido. La verdad que en el segundo tiempo tuvimos muchas opciones de gol y no pudimos concretarlas. Con nueve jugadores fuimos el único equipo que intentó jugar. Hicimos un desgaste tremendo y todos los méritos para ganarlo". Sin embargo, esa caída ya es historia. "Ahora hay que dar vuelta la página", asegura "el Javi", sabiendo que al Defe se le viene un partido muy complicado, dado que La Sonia viene en gran ritmo tras sus triunfos 3-0 sobre Lima y 5-1 sobre Maipú. "Nosotros apuntamos a ganar esta prestigiosa Copa. Sabemos que no va a ser fácil, pero estamos mentalizados y armamos un grupo hermoso y con mucha hambre, por eso estoy seguro que vamos a revertir esta situación y a pasar de ronda", cerró ilusionado Tejera, quien el año pasado se coronó campeón con Sarmiento de Zárate y ahora busca repetir con su querido Defensores de La Esperanza.

JAVIER TEJERA MARCÓ EL GOL DEL DEFE EN LA DERROTA 2-1 FRENTE A LIMA COMO VISITANTE.



