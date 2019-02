Cefaleas, frecuentes pero subestimadas por muchos

P U B L I C



Se trata de una patología del sistema nervioso que puede causar deterioro de la calidad vida. Los profesionales de la salud destacan la importancia de evitar la automedicación y consultar al médico cuando se presenta. La cefalea, denominación científica del dolor de cabeza, es quizás una de las afecciones más frecuentes del sistema nervioso, se calcula que más de la mitad de los adultos a nivel global las han padecido en algún momento de la vida. Hay más de 100 tipos de cefaleas primarias distintas y más de 300 por causas secundarias. Pueden ser un síntoma de diferentes condiciones o una patología en sí misma. "Entre las cefaleas primarias más comunes se encuentran la migraña y la cefalea tensional", afirma la Doctora Silvia Berner, Jefa del servicio de Neurocirugía de la Clínica Santa Isabel. La migraña consiste en una enfermedad neurológica compleja caracterizada por ataques recurrentes de dolor de cabeza muy intenso, ubicado en la mitad de la cabeza (hemicráneo) del lado izquierdo o del derecho, pulsátil (es decir, como un latido), que puede estar acompañado por vómitos, náuseas, mayor sensibilidad a la luz y al sonido. Estos síntomas varían entre los pacientes y en ocasiones entre las distintas crisis de un mismo paciente. Los ataques de migraña pueden durar desde horas hasta dos o tres días. La mayoría de las personas no pueden desenvolverse normalmente durante un ataque, ya que quedan seriamente afectados. Durante las crisis, quienes la padecen se ven limitados para realizar actividades laborales, familiares, académicas y sociales. Se da con mayor frecuencia en las mujeres y personas jóvenes dado que se vincula con una cuestión hormonal y con la toma de anticonceptivos. Otro tipo de cefalea es la llamada cefalea tensional en cuyo caso la sintomatología se circunscribe a un dolor que se extiende en la frente y a ambos lados de la cabeza, a modo de cinturón. Puede ir acompañado de una situación de pesadez o sensación de fuerte incomodidad. Este tipo de cefalea suele presentarse con mayor frecuencia en hombres y adultos jóvenes que se encuentran en condiciones de estrés, ansiedad o angustia. A pesar de la frecuencia del dolor, solo una minoría de los pacientes concurre a la consulta y tiene diagnóstico de parte de un profesional y optan por la automedicación. "Resulta importante destacar que a cada tipo de cefalea le corresponde una medicación específica, porque las causas de las mismas son diferentes. En el caso de la migraña, tiene que ver con un dolor de tipo vascular, de ahí que se indiquen fármacos que actúen en contra de ese desencadenante y que el tratamiento sea más complicado que, por ejemplo, el de la cefalea tensional que, dependiendo de las causas que lo originen puede llegar a tratarse con ejercicios de relajación o cambiando los hábitos de vida" advierte la Doctora Berner. Es decir que el tratamiento siempre amerita un diagnóstico previo para poder determinar la causa específica que produce la cefalea. "Siempre se debe estar atento al dolor de cabeza, sobre todo si cambia de intensidad, de localización o de duración o si no calma con la medicación habitual ya que puede esconder una patología mas grave. La intención no es alarmar sino poner sobre alerta a la población que muchas veces la subestima ya que puede presentarse como el primer síntoma de diferentes patologias tan importantes como de una hemorragia cerebral, meningitis, tumor cerebral, entre otras. Es importante destacar que las cefaleas muchas veces son subestimadas, no solo por los pacientes, sino también por los médicos" concluye la Doctora Silvia Berner. La presencia del dolor de cabeza es un síntoma que está alertando sobre algún mecanismo que no está funcionando bien en el organismo. La recomendación es siempre consultar al médico.

Imagen ilustrativa.



Cefaleas, frecuentes pero subestimadas por muchos

Por Leonardo Coscia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: