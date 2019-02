¿Qué es la serotonina?:

Definición de la serotonina Podemos definir esta sustancia como una hormona que produce nuestro cuerpo (más concretamente, se produce en los intestinos y en el cerebro) con el objetivo de mantener un equilibrio emocional y un cierto nivel de bienestar psicológico. Esta hormona es un neurotransmisor cuya composición química es 5-HT, eso significa que las señales que manda van directas a nuestro sistema nervioso y ahí se transcribe el mensaje. Está considerada la hormona de la felicidad por su efecto sobre nuestros estados mentales. Junto con otras sustancias como la dopamina o la adrenalina, se encarga de equilibrar nuestro estado de ánimo. La serotonina no solamente es la hormona de la felicidad, también cumple con las funciones de controlar el apetito, regular el sueño e intervenir en los niveles de libido y deseo sexual. Efectos y función de la serotonina Al ser considerada un neurotransmisor, entendemos que la serotonina tendrá su principal efecto en el sistema nervioso central. Los estudios científicos demuestran que existe una profunda relación entre los niveles bajos de serotonina y trastornos mentales como la depresión o el estrés. Además, unos niveles adecuadamente altos de esta hormona producen sensaciones agradables de bienestar psicológico. La principal función de la serotonina es regular el bienestar y la estabilidad psicológica mediante la química de nuestro cerebro. Para ello, lo importante es mantener unos buenos niveles de serotonina evitando depresiones (serotonina baja) o el síndrome serotoninérgico (demasiada serotonina). Además, también inverviene en la función intestinal a través del sistema nervioso entérico. Serotonina y ansiedad Uno de los efectos más curiosos que produce la serotonina en nuestro cuerpo es la ansiedad. Efectivamente, unos niveles demasiado altos de esta substancia están relacionados con la aparición del trastorno de ansiedad social o fobia social. Por otro lado, existen numerosas investigaciones que afirman que tener la serotonina baja puede ser la causa de un trastorno de ansiedad generalizada. Existe una hormona que, juntamente con la serotonina, regula el ciclo de sueño-vigilia de nuestro cuerpo. Dicha hormona se conoce como melatonina y podemos encontrarla tanto en el propio organismo como fuera de él, en alimentos o en medicamentos específicos. Relación entre serotonina y depresión Si la producción de serotonina sufre algún tipo de desajuste, podemos experimentar malestar, enfado, irritabilidad, conductas de riesgo...muchas de estos síntomas coinciden con los depresión, por lo tanto, podemos afirmar que unos niveles bajos de serotonina se relacionan con la aparición de este trastorno del estado de ánimo. Para aumentar nuestros niveles de serotonina de manera natural: *Mantén una alimentación equilibrada y rica en carbohidratos. Los nutrientes de esta familia como el pan, la pasta integral o las legumbres contienen un elemento llamado tripófano. Otros alimentos son: piña, mango, pollo, soja, chocolate, fresas, papaya... Haz un poco de ejercicio todos los días, no solamente aumentarás tus niveles de endorfinas (la hormona del placer y la relajación), a largo plazo te sentirás mejor contigo mismo/a y aprenderás a fortalecer tu autoestima. Disfruta de los pequeños placeres de la vida como ver una película nueva, leer un buen libro o saborear tu plato de comida favorito. Estos pequeños placeres nos ayudan a vivir bajo las emociones positivas. Relaciónate con los demás: los vínculos de apego son muy importantes para el crecimiento psicológico de una persona. Además, tener buenas amistades disminuye el sentimiento de soledad y nos hace sentir queridos. Establecer una buena red social de apoyo también puede prevenir muchos malestares y problemas de salud mental. Este artículo es meramente informativo, en Psicología-Online no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular.



¿Qué es la serotonina?:

