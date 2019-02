Le robaron y los tuvo que llevar en su auto porque no saben manejar

“A mí lo único que me importaba era que se fueran" dijo Carolina Torres Ferulano, luego de la horrible experiencia que tres ladrones ingresaran a su vivienda.

Tres hombres ingresaron ayer a la madrugada a una vivienda en el barrio 9 de Julio. Luego de que cargaran el botín en el vehículo familiar, los llevó hasta la villa Las Tablitas. "Lo importante es mantener la calma y no intentar nada", señala la víctima. "Yo escuché que ladraban mis perritas y pensé que era porque mi pareja había vuelto de cenar un asado con sus amigos" comenta Carolina Torres Ferulano, quien ayer por la madrugada fue asaltada por tres hombres, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Al parecer, los delincuentes ingresaron a la casa por los fondos de la propiedad, y dos de ellos se presentaron en la habitación de Carolina, escaleras arriba, diciéndole que se quedara tranquila, que sabían dónde trabajaba y que los habían mandado a buscar el dinero que había en la casa. Carolina, quien además está embarazada de 7 meses, les explicó que no había efectivo en la propiedad y que se llevaran lo que quisieran. "Nunca me había pasado nada igual, pero como trabajo en el Poder Judicial, leo sobre estos casos todos los días. Lo importante es mantener la calma y no intentar nada", señaló la víctima. En ningún momento ejercieron violencia ni maltratos sobre la mujer, pero ataron sus manos durante el tiempo que transcurrió el robo. También fue reducido el cuñado de Carolina, quien vive al lado y se presentó en el lugar tras escuchar ruidos poco frecuentes para esa hora de la madrugada. Lo insólito del caso es que luego de desvalijar su casa y cargar el botín en su auto, le pidieron que maneje el vehículo. "A mí lo único que me importaba era que se fueran, y les dije que se llevaran el auto también. Pero no sabían manejar y me hicieron sacarlo del garaje. Ahí fue cuando interactué con el tercer cómplice, quien también se subió y los conduje hasta el barrio Las Tablitas. Se bajaron y me dejaron el auto, y así pude volver a mi casa", concluyó Carolina. Afortunadamente, ella y su bebé se encuentran en perfecto estado de salud.



«Entran a mi casa tres tipos, uno con un arma, buscando plata. Estaba sola, me cargaron el auto y me hicieron llevarlos hasta la villa» contaba ayer Carolina, embarazada de 7 meses, en su cuenta de Twitter. «Te replanteas todo...» cerraba.

1.20 am, entran a mi casa tres tipos, uno con arma, buscando plata. Estaba sola, me cargaron el auto y me hicieron llevarlos hasta la villa. Y acá estoy, en casa, muy caliente y pensando en lo mal q estamos. Pendejos, drogados, con armas. Te replanteas todo. — Caro l i n a. (@CTorresFerulano) 8 de febrero de 2019

Le robaron y los tuvo que llevar en su auto porque no saben manejar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: