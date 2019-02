P U B L I C



Con un gran último cuarto se impuso 71-52 como local. Se aseguró la primera posición de la Zona C y ya está en Cuartos de Final del Provincial de Básquet Tenía que ganar para no complicarse. Y lo hizo. Con autoridad, sobre todo en los diez minutos finales, cuando definió el juego a su favor con un parcial de 26-7. Así, Ciudad de Campana derrotó 71-52 como local a Sportivo Pilar y no sólo aseguró el primer puesto de la Zona C, sino su clasificación directa a los Cuartos de Final de este Torneo Provincial de Clubes 2018/19 en el que busca el ascenso al Torneo Federal. Además, el CCC quedó en carrera para tratar de adueñarse del "1" de la Tabla General de la fase regular, que ayer pasó a estar encabezada en soledad por Somisa de San Nicolás (venció a Teléfonos de Mar del Plata) con 18,5 puntos, apenas medio más que el Tricolor (18). Más atrás ahora se ubica Independiente de Tandil (17,5), que perdió en La Plata. En Chiclana 209, los dirigidos por Sebastián Silva afrontaron un duro encuentro, ante un rival incómodo. Y a pesar de dominar siempre el marcador e incluso lograr 10 puntos de ventaja en la primera parte en un contexto de bajo goleo, Ciudad de Campana llegó apretado al último cuarto (42-38) porque en el tercer período solo marcó 10 puntos. Pero en esos diez minutos finales, Ciudad mostró las cualidades de su rotación: un triple de Alejandro Irigoyen, un doble de Maximiliano Gutiérrez y siete puntos de Juan Cruz Gallardo abrieron una brecha (56-43) que se extendió luego con seis puntos de Facundo Romani (62-45). Luego, simples de Martín Delgado y dos nuevas apariciones de Maximiliano Gutiérrez llevaron la diferencia a 23 (68-45) para liquidar el pleito y garantizarle al Tricolor una victoria con enorme valor. Es que así evita el repechaje de Octavos de Final, ya se instala en Cuartos y mantiene sus chances de terminar como el mejor equipo de la fase regular. ZONA A Fecha 5: Somisa de San Nicolás 79-50 Teléfonos de Mar del Plata y Sporting de Mar del Plata 57-46 Blanco y Negro de Tres Arroyos. Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 18,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 14,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 13,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 13,5 puntos. ZONA B Fecha 5: Independiente de Tandil 77-79 Platense de La Plata; Independiente de Zárate 64-74 Los Indios de Junín. Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 16,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 14 puntos; 3) Platense de La Plata, 13 puntos; 4) Independiente de Zárate, 11 puntos. ZONA C Fecha 5: Ciudad de Campana 71-52 Sportivo Pilar; y Sarmiento de Coronel Suárez 80-58 Carlos Pellegrini de Punta Alta. Posiciones: 1) Ciudad de Campana, 18 puntos; 2) Sportivo Pilar, 16 puntos; 3) Sarmiento de Coronel Suárez, 16,5 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, 11,5 puntos. ZONA D Fecha 5: Regatas de San Nicolás 96-53 Ciudad de Saladillo; y Atenas PG-PP Defensores Unidos. Posiciones: 1) Regatas de San Nicolás, 17,5 puntos; 2) Atenas de La Plata, 16,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 15 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (71): Facundo Romani (16), Maximiliano Gutiérrez (8), Francisco Santini (6), Rubén Runke (3) y Martín Delgado (19) (FI) Eliseo Iglesias (3), Alejandro Irigoyen (3), Alejo Fioretto (0) y Juan Cruz Gallardo (13). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (52): Francisco Ruiz (5), Lautaro Expósito (8), Leandro Hasenauer (5), Lucas Bertolotti (8) y Alejandro Mena (17) (FI) Juan Pablo Cáceres (2), Thomas Lynn (7) y Agustín Laugas (0). DT: Marcelo Asturiano. PARCIALES: 18-16 / 14-6 (32-22) / 10-16 (42-38) / 29-14 (71-52). GIMNASIO: Ciudad de Campana. JUECES: Sergio López y Alexis Biset.

MARTÍN DELGADO FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL CCC CON 19 PUNTOS





MAXIMILIANO GUTIÉRREZ APORTÓ 6 PUNTOS EN EL CUARTO PERÍODO.



Básquet Provincial:

Ciudad le ganó a Sportivo Pilar y ya está en Cuartos de Final

