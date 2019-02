Una victoria le brindaría mucho margen en la lucha por la permanencia y lo confirmaría en la pelea por clasificar al Reducido. El encuentro se jugará desde las 17 horas en Mitre y Puccini. Matías Ballini regresa al 11 titular. Villa Dálmine inició esta temporada 2018/19 de la Primera B Nacional con la idea de asegurar su permanencia en la divisional como primer objetivo. Y esta tarde tendrá un partido clave en ese sentido: desde las 17 horas recibirá a Los Andes en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Es un duelo fundamental en la lucha por la permanencia porque el Milrayitas divide por la misma cantidad de temporadas que el Violeta, que en caso de ganar le sacará doce puntos de ventaja en la tabla de los promedios al elenco de Lomas de Zamora. Y si bien eso no le garantiza la permanencia, sí le dará un margen considerable al equipo de nuestra ciudad para lo que se viene, que será una seguidilla de cuatro encuentros de suma importancia en la pelea por clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División (Central Córdoba de Santiago del Estero, Almagro, Platense y Gimnasia de Mendoza serán esos rivales). El conjunto dirigido por Walter Otta suma tres victorias consecutivas y acumula 20 puntos, con los que se ubica en la novena posición. En su primera presentación del año derrotó 1-0 como visitante a Atlético Rafaela y ahora jugara su primer encuentro del año como local. Para ello, "Nico" realizaría una sola modificación: el capitán Matías Ballini cumplió su sanción y regresa a la formación titular en lugar de Federico Recalde. Así, los once del Violeta para esta tarde serán: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. Mientras que en el banco de suplentes estarán Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Renzo Spinaci, Federico Recalde, David Gallardo y Germán Lesman. Por su parte, Los Andes ocupa la última posición con 8 puntos (una victoria, cinco empates y siete derrotas) y cuatro de esas unidades las consiguió en sus últimas dos presentaciones: le ganó 1-0 a Platense como visitante en el cierre de 2018 y empató 2-2 como local ante Gimnasia de Mendoza después de ir perdiendo 0-2 en su arranque de 2019. Para esta presentación en Campana, el DT Aníbal Biggeri dispondría los mismos once titulares que dispuso en el primer partido del año: Leandro Requena; Adonis Frías, Franco Peppino, Sebastián Valdez, Dimas Morales; Gustavo Turraca, Marcos Brítez Ojeda, Lucas Chacana, Facundo Silva; Maximiliano Fornari y Fabricio Lenci.

MATÍAS BALLINI VUELVE A LA FORMACIÓN TITULAR TRAS LA SANCIÓN QUE LO MARGINÓ DEL PARTIDO EN RAFAELA. FECHA 15 - PROGRAMACIÓN HOY SÁBADO - 17.00 horas: Villa Dálmine vs Los Andes / Luis Lobo Medina - 17.00 horas: Def. de Belgrano vs Gmo Brown (PM) / Yamil Possi - 18.00 horas: Gimnasia (M) vs Central Córdoba (SdE) / Nicolás Lamolina - 19.05 horas: Chacarita vs Independiente Rivadavia / Gastón Suárez DOMINGO - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Nueva Chicago / Pablo Dóvalo - 17.00 horas: Arsenal vs Olimpo (BB) / Mariano González - 17.00 horas: Platense vs Almagro / Fabricio Llobet - 18.00 horas: Temperley vs Sarmiento / Héctor Paletta - 19.00 horas: Instituto vs Brown (A) / Jorge Broggi - 20.00 horas: Agropecuario vs Atlético Rafaela / Lucas Novelli - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Quilmes / Guillermo González Anoche jugaban: Santamarina vs Ferro Carril Oeste LIBRE: Deportivo Morón. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 40. En 39 partidos, Villa Dálmine venció en 15 ocasiones, Los Andes se impuso en 12 oportunidades y empataron 12 veces. Villa Dálmine convirtió 47 goles, mientras que Los Andes marcó 45. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 19 partidos: Villa Dálmine ganó 8 (26 goles), Los Andes ganó 3 (13 goles) y empataron 8 veces COMO LOCAL LOS ANDES. Jugaron 20 veces: Los Andes ganó 9 partidos (32 goles), Villa Dálmine ganó 7 (21 goles) e igualaron 4 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 28 de octubre de 2017, por la 6ª fecha del Nacional B 2017/18, Villa Dálmine se impuso 2-0 como local con goles de Fernando Alarcón y Franco Flores. APOSTILLAS. Seis encuentros sin perder lleva Villa Dálmine ante Los Andes, con 4 victorias y 2 empates. No pierde ante el Milrayitas desde el 23 de marzo de 2014, cuando por la 30ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14 cayó 1-0 como visitante con gol de Fernando Lorefice. Y como local acumula 8 partidos sin derrotas, con 4 triunfos y 4 empates. La última caída en Campana ocurrió El Sábado 8 de Octubre de 1983, por la 35ª fecha de la Primera B: fue 2-1 con goles de Aldo Ramón Ifrán y Néstor Omar Garay para el cuadro de Lomas de Zamora y de Francisco Ramón Portillo para el Violeta. MÁXIMOS GOLEADORES DE VILLA DÁLMINE: Francisco Ramón Portillo (3), Luis Fortunato Gómez (2), Jorge Omar Pietrone (2), Pedro Medina (2), Oscar Bautista Cassinerio (2), Miguel Ernesto Benítez (2), Héctor Fernández (2), Juan Alberto Martínez (2), Germán Antonio Panichelli (2), Gustavo Humberto Nievas (2), Mauricio Sebastián Alonso (2) y Ezequiel Adrián Cérica (2). MÁXIMOS GOLEADORES DE LOS ANDES: Rubén Alejandro Rojas (6), Matías Llinás (3), José María Toccalino (2), Horacio Eduardo Vadell (2), Enrique Lanza (2), Roberto Stawkowy (2), Nicolás Horacio Cuellos (2), Juan Carlos Díaz (2) y Néstor Omar Garay (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL El sábado 14 de agosto de 1965, por la 24ª fecha del campeonato de la Primera B Metropolitana, jugaron por primera vez en Campana e igualaron 1-1. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (1): Marwell Chaifredo Periotti; Isidro Gottardi y Ricardo Augusto Monteiro; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Fernando Oscar Marchesi y Félix Chiarle; Juan Osvaldo Argés, Hugo Raúl Heredia, Reynaldo Silvio Aimonetti, Emilio Antonio Jankiewicz y Miguel Ángel Frattini. DT: Domingo Alberto Pepe. LOS ANDES (1): Osvaldo José Cambiaso; Omar Adolfo Gruning y Marcos Raúl Verteiko; Alberto Cardacci, Héctor Enrique Zappa y Oscar Orlando Pallarés; Eduardo Ernesto Cassi, Julio César Gianella, Oscar Tomás López, Alfredo Benito Cuña y Jorge Alberto Diz. DT: Alejandro Galán (más conocido por Jim Lópes) GOLES: ST 20m Aimonetti (VD) y 37m Cassi (LA) CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Guillermo Nimo.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine recibe a los Andes en un partido que podría ser bisagra para sus objetivos

