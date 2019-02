Ocurrió ayer a la madrugada a metros de la rotonda de Las Acacias. El choque entre una moto Zanella 110 y un Renault Fluence dejó como resultado la muerte de un vecino de Campana de 32 años. En la madrugada del viernes, la Ruta 6 volvió a cobrarse una vida. Sucedió cuando un motociclista fue chocado por un auto que circulaba en el mismo sentido, lo que le habría quitado la vida en el acto. El hecho se registró a pocos metros de la rotonda de Las Acacias entre una moto Zanella 110 y una auto Renault Fluence, en el que circulaba una familia que regresaba de una celebración en la localidad de Los Cardales. De acuerdo a las pericias realizadas en el lugar, tras el choque el conductor cayó al pavimento y falleció de inmediato. Una ambulancia del SAME fue desplegada para participar del operativo de emergencia, pero como los médicos habrían constatado la defunción ahí mismo, no trasladó el cuerpo de la víctima. El Renault Fluence se detuvo a 250 metros del lugar del accidente. No trascendió la situación procesal de su conductor. En el sitio del choque trabajaron además cuatro patrulleros de la Policía bonaerense, quienes señalizaron los alrededores y procuraron la custodia de los vehículos involucrados. La víctima fatal fue identificada como Marcos Sebastián Fernández, de 32 años y vecino de la ciudad. Familiares de la víctima se presentaron en pocos minutos. Al parecer, Fernández vivía en las cercanías.

La moto en la que viajaba la víctima yace a un costado de la autovía. #Dato Desafortunado accidente en Ruta 6 altura construcción del Peaje. En plena oscuridad, 2 Hs AM, un joven de barrio Las Acacias circulaba en moto sentido a #Campana y fue arrollado por un Renault Fluence. En el lugar Policía Local . Ambulancia del SAME confirmó el deceso. pic.twitter.com/ru0egPWWxi — Campana INFO (@CampanaInfo1) 8 de febrero de 2019

Una víctima fatal en un choque en la Ruta 6

