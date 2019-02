Vamos Campana lanzó la tercera edición de "Vamos las Mochis"

P U B L I C



Carla Navazzotti, integrante del Espacio Ciudadano y coordinadora del programa, dió detalles del mismo. Al respecto señaló que "este es un programa de padrinazgo educativo donde desde este espacio anotamos a niños y niñas cuyas familias no tienen los ingresos suficientes para acceder a una mochila con el kit escolar necesario para iniciar las clases. Y por otro lado, se inscriben vecinos y vecinas que quieren apadrinar chicos y chicas armandole la mochila con el kit escolar" sostuvo la dirigente peronista en Vamos Campana y agregó que "si bien esta es la tercera edición, año tras año venimos notando como, lamentablemente, crece la cantidad de familias que tienen que inscribir a sus hijos o hijas sean apadrinados y reciban la mochila con el kit escolar. Sin duda que vinculamos esto a una ausencia del estado en algo tan sensible como la educación de nuestros niños y niñas, y en no garantizarles a ellos las oportunidades básicas para acceder a la educación de calidad". Por otro lado, Alejo Sarna agregó que "sin dudas notamos un retroceso del estado en temas vinculados a la cuestión educativa. Y lo notamos en estos tres años donde creció la cantidad de niños y niñas inscriptas en el programa. Pero también me da mucho orgullo ver el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el sentido de solidaridad del equipo de Vamos Campana y de todos los vecinos y vecinas que se comprometen a apadrinar, porque sabemos que no hay futuro posible sin educación de calidad y que los niños y niñas tengan su mochila con el kit básico para empezar las clases es fundamental". "Estamos convencidos que una ciudad mejor es posible, y con este programa lo estamos demostrando. Sin recursos, todos los años logramos que cientos de niños y niñas obtengan su mochila con su kit. Siempre vemos que hay dirigentes que dicen que no pueden hacer tal o cual cosa por falta de presupuesto; este programa demuestra que con voluntad, trabajo, dedicación y solidaridad se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de tener grandes recursos" concluyó Alejo Sarna.



Vamos Campana lanzó la tercera edición de "Vamos las Mochis"

