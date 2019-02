José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Por más que el gobierno se empeñe en ocultar las inevitables y buscadas consecuencias de su política económica y social la mayoría del pueblo ve como día a día sus condiciones de vida continúan deteriorándose sin solución de continuidad. Los reiterados tarifazos, la merma del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones y los despidos parecen no tener fin. Nos enteramos, por ejemplo, que en nuestro país se producen en promedio 471 despidos por día, una cifra que nos da escalofríos, más aún si le sumamos las permanentes suspensiones. Además esta situación trae aparejado un efecto buscado que es el aumento en gran medida del temor de quienes todavía conservan su trabajo a perderlo y que los condicionan a la hora de pedir mejoras en sus remuneraciones. Como dijo alguna vez Marcos Peña, los trabajadores deberán elegir entre ganar menos o quedar despedidos, confirmando que esto que está sucediendo es lo buscado y no consecuencias no deseadas. Como lo viene reclamando desde hace un tiempo, el Fondo Monetario Internacional está decidido a imponer una baja en el gasto social, fundamentalmente en las jubilaciones. Insiste en aumentar la edad jubilatoria, disminuir el monto de lo que cobran y ahora agrega poner más trabas para lograr que sea mucho más difícil, cuando no imposible, poder jubilarse. Este aumento en la edad necesaria para jubilarse consigue no sólo pagar menos jubilaciones, sino también producir menos vacantes provocando una mayor desocupación al reducir por unos años la demanda de trabajadores y ocasionando las consecuencias antes apuntadas en párrafos anteriores. El FMI se muestra preocupado por el resultado de la próxima contienda electoral ante la posibilidad de que un nuevo gobierno no esté tan enamorado de Cristine Lagarde cómo lo está el actual y por lo tanto no esté dispuesto a consentir sus imposiciones de ajustes permanentes. Muchos gobernadores quieren separar las elecciones provinciales de las nacionales porque suponen que pueden juntar más votos que el candidato/a a presidente/a de su propio espacio político y por lo tanto no les conviene ir en la misma boleta. Lo curioso es que esto se verifica en ambos lados de la "grieta" y cuando el único candidato cierto es Mauricio Macri. Pensar que muchos de ellos nos hablan de un proyecto común y de convicciones, de priorizar lo colectivo a lo individual. Como diría Don Quijote, "cosas veredes Sancho". Ya suman 17 las provincias que adelantaron sus elecciones despegándose de la nacional lo que significa que sus habitantes votarán tres veces con la probabilidad de una cuarta si es que ninguno de los/las candidatos/as a presidente/a gane en primera vuelta y se deba definir en una segunda vuelta o balotaje. Como si esto fuera poco, en algunos casos habría que sumarle otra elección más porque tienen también PASO a nivel provincial. Mientras se le exige al pueblo grandes sacrificios con ajuste tras ajuste, para campañas electorales y desdoblar elecciones sí hay plata. Pareciera que estamos en pleno Antón Pirulero donde cada cual atiende su juego. ¿Habremos aprendido los argentinos lo que significa el neoliberalismo en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos dispuestos a resignarnos? Estas son sólo dos de las preguntas que en octubre deberemos responder en el cuarto oscuro.

Opinión:

De mal en peor

Por José Abel Perdomo

