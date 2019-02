Olga García

El neoliberalismo trata de convencer al mundo de que el avance tecnológico precarizaría las condiciones de trabajo. Sin embargo lo que provoca desempleo realmente es la apropiación que la clase dominante tiene de la tecnología, en el modelo que manejan los trabajadores son proveedores de servicios con sus derechos desprotegidos. La flexibilización laboral tiene como objetivo maximizar las ganancias patronales. En nuestro país una realidad argentina que impide la concreción de esos objetivos es la organización gremial, mayoritaria en América Latina. Eliminar objetivos profundos se refleja hasta en los billetes que ya no incluyen las imágenes de próceres nacionales, no quieren que analicemos nuestra historia ya que muestra enfrentamientos entre quienes han sostenido objetivos nacionales y sociales y quienes apuntan a las ganancias de un sector poderoso. Sin duda no quieren solucionar los daños que han provocado a miles de personas, que empeoran día a día y que parecen ver con posibilidad de futuras inversiones externas. No pueden realmente producirse inversiones en un país centralizado en la especulación y la actividad de los buitres, el dinero en ese sector es algo por lo que se miente, se mata y se invade. Son adoradores del dinero y activan la degradación de lo humano, esta posición provoca enfrentamiento entre las potencias internacionales. América Latina necesitaría con urgencia contar con una alternativa de crecimiento entre países cuyos gobiernos tengan como objetivo una sociedad justa. En Argentina quienes gobiernan pueden instalar en la sociedad otras discusiones como la edad de imputabilidad o la situación de Venezuela. Cerraron 10000 pymes, perdieron su trabajo 120000 empleados industriales, el mercado interno se redujo en un 30%, los impuestos tienen subas insostenibles. La delincuencia seguirá sin duda creciendo en la medida que aumente la desocupación y como consecuencia ligada al padecimiento de hambre y la falta de atención de salud. Si queremos percibir algo positivo recordaremos sin duda los límites que lograron imponer la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la liberación de protagonistas de la dictadura, la dificultad que tiene el gobierno para eliminar derechos laborales y el retroceso del cierra de escuelas nocturnas. Los tres logros son valiosos como prueba de que la resistencia logra objetivos sobre todo cuando se dan a conocer verdades que el gobierno quiere ocultar. Es un eje fundamental divulgar verdades.

