El concejal de RED x Argentina se refirió a la grieta entre oposición y oficialismo y le apuntó a Carlos Cazador: "Es el responsable de la falta de diálogo; no sé si por decisión propia o porque sigue órdenes del Intendente". Luego de la revocación de autoridades que se dio el año pasado, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) quedó claramente fracturado entre oficialismo y oposición y desde entonces no se volvieron a vislumbrar ni diálogo ni consensos ni en los aspectos más básicos del funcionamiento y proceder del cuerpo legislativo. La última sesión extraordinaria fue un claro ejemplo de esta situación. "Desde los últimos meses del 2018 y durante enero venimos sufriendo la falta de un canal para poder dialogar, ponernos de acuerdo, consensuar", señaló al respecto Marco Colella, concejal de RED x Argentina. "Hoy no existe ninguna posibilidad de dialogar (con el oficialismo). Y es Carlos Cazador, presidente del bloque Cambiemos, el responsable de la falta de diálogo; no sé si por decisión propia o porque sigue órdenes del intendente", agregó el edil. "Me preocupa esta situación. Es necesario que aparezca un actor que pueda abrir el diálogo. Y si es Cazador el responsable, creo que va a estar complicado el año legislativo, ya que los rumores que se escuchan dentro del Concejo es que Cambiemos hoy no tiene diálogo puertas adentro", disparó Colella.

ADEMÁS, COLELLA DESLIZÓ QUE “CAMBIEMOS HOY NO TIENE DIÁLOGO PUERTAS ADENTRO".



Para Colella, "es necesario que aparezca un actor que pueda abrir el diálogo" en el HCD

