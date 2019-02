Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 09/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 09/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

NO QUIEREN LAS PASO En el marco de un nuevo Foro de Intendentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en Vicente López, más de una decena de jefes comunales ratificaron el pedido del espacio de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entre los presentes estuvieron el anfitrión Jorge Macri, Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Héctor Gay (Bahía Blanca), Pablo Petrecca (Junín), Ezequiel Galli (Olavarría), Nicolás Ducoté (Pilar), Martiniano Molina (Quilmes) y Martín Yeza (Pinamar), entre otros. Los jefes comunales también respaldaron la decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de unificar la elección, y señalaron que se está a tiempo para que el congreso trate el tema de manera adecuada y, a través de una mayoría simple, se eliminen las primarias. "Junto con Néstor (Grindetti), es algo que venimos planteando desde el 2015 y es que las PASO son una encuesta demasiado cara, la mayoría de los cargos que se presentan ya están definidos; cuesta 5.800 millones de pesos y no define nada", subrayó Jorge Macri.

Foto: Twitter @SebaAbella CARLOS STORNELLI El fiscal federal Carlos Stornelli, que lleva adelante la causa de los cuadernos, es investigado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla la presunta extorsión mediante el cobro de coimas para evitar involucrar a un empresario. La denuncia, en la que aparece señalado como "intermediario" el abogado Marcelo D´Alessio, a quien identifican como cercano al fiscal, la realizó el periodista Horacio Verbitsky, quién detalló que D´Alessio habría pedido al productor agropecuario Pedro Etchebest la suma de 500 mil dólares a cambio de que no se investigara su presunta participación en la causa que involucra a decenas de ex funcionarios y conocidos empresarios. Según escribió el periodista en el sitio El Cohete a la Luna, el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo; habría apuntado a Etchebest como recaudador "entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios" de la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. ELECCIONES El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció ayer el desdoblamiento de las elecciones provinciales para el 2 de junio, con lo cual ya son 13 los distritos que confirmaron que no votarán el mismo día que en los comicios nacionales. El mandatario misionero firmó el decreto 130/19, mediante el cual convocó para el domingo 2 de junio a las elecciones de gobernador y 20 diputados provinciales, e invitó a los 76 municipios a llamar a los comicios en la misma fecha. Passalacqua argumentó que tomó esta decisión para diferenciar "las problemáticas provinciales de las nacionales" ya que -consideró- "son dos universos diferentes". DESEMPLEO El Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), presentó un informe que revela que "la caída del empleo privado formal ya alcanza el máximo registro de la década, superando el antecedente de 2016, con una tendencia negativa que se acentúa". El documento da cuenta de la destrucción de más de 130.000 puestos de trabajo registrado luego de la primera corrida cambiaria en 2018. En ese marco, la crisis en el mercado laboral no parece encontrar fin y las expectativas de los empresarios sugieren que dicha crisis continuará en 2019, dice el análisis.

