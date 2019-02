SUB 20: TAMBIÉN A LIMA Con los resultados que se dieron luego del triunfo 2-1 sobre Uruguay, la Selección Argentina Sub 20 además de garantizar su pase al Mundial de Polonia también aseguró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (acceden los tres mejores de Sudamericano). Es que Ecuador igualó sin tantos ante Brasil, mientras que Venezuela cayó 2-0 frente a Colombia. De esta manera, a una fecha del final del Hexagonal Final las posiciones son: 1) Argentina, 9 puntos; 2) Uruguay y Ecuador, 7 puntos; 4) Colombia y Venezuela, 4 puntos; 5) Brasil, 2 puntos. El domingo, en el cierre del torneo, se enfrentan Colombia vs Uruguay (17.30), Venezuela vs Ecuador (19.50) y Argentina vs Brasil (22.10). NI VÉLEZ NI HURACÁN En un duelo clave en la lucha por el quinto puesto de la Superliga, Huracán y Vélez igualaron anoche 1-1 en Parque Patricios (Lucas Gamba y Brian Cufré marcaron los goles). De esta manera, el Globo sigue 5º con 31 puntos, mientras que Vélez se ubica por detrás con 29. Además, anoche, Lanús le ganó 2-0 a Gimnasia (LP) con tantos de José Sand y Leonel Di Placido en la primera parte. Así, el Granate alcanzó a Unión en el 9º lugar con 24 unidades. En tanto, en el primer turno de ayer, Tigre y Banfield regalaron un sorprendente 4-4 con ocho goles en los primeros 50 minutos de juego. Al término de la primera parte igualaban 3-3 y en los primeros dos minutos del complemento llegaron al 4-4 que terminaría siendo definitivo. SIGUE LA FECHA 18 Para este sábado quedaron programados tres encuentros de esta 18ª fecha de la Superliga: Estudiantes de La Plata vs Patronato de Paraná (17.10), Independiente vs Unión de Santa Fe (19.20) y Atlético Tucumán vs Talleres de Córdoba (19.20). En tanto, mañana el domingo se enfrentarán: Newells vs Rosario Central (17.10), Godoy Cruz vs San Martín de Tucumán (17.10), River Plate vs Racing Club (19.20) y Belgrano vs Boca Juniors (21.30). Mientas que el lunes lo harán: Defensa y Justicia vs Argentinos (19.00) y Aldosivi vs San Martín de San Juan (21.10). El partido Colón vs San Lorenzo fue postergado para el viernes 22 de marzo dado la solicitud del Sabalero, que cuenta en su plantel con ocho jugadores con síntomas de dengue (aunque los análisis realizados descartaron esa enfermedad). PRIMERA B METRO La 23ª fecha de la divisional comenzará hoy con dos encuentros: desde las 17 horas juegan All Boys (6º con 32 puntos) vs Almirante Brown (11º con 28), mientras que a partir de las 17.05 y con televisación de TyC Sports lo harán el líder Barracas Central (1º con 48) vs Justo José de Urquiza (15º con 24). PRIMERA C Ayer comenzó la fecha 22 con dos encuentros: Luján (ahora 13º con 25 puntos) le ganó 2-1 a Villa San Carlos (3º con 35), mientas que Sportivo Italiano (8º con 32) superó 3-1 a Leandro N. Alem (9º con 31). La programación continuara hoy con otros dos partidos: Lamadrid (15º con 23) vs Sportivo Barracas (20º con 16) y Deportivo Laferrere (5º con 33) vs Central Córdoba de Rosario (17º con 23). PRIMERA D La 17ª fecha de la menor de las divisionales de Ascenso se pondrá en marcha hoy con dos encuentros: Argentino de Rosario (4º con 25 puntos) vs Defensores de Cambaceres (15º con 11) y Juventud Unida (6º con 23) vs Muñiz (7º con 23). El líder es Argentino de Merlo (30), mientras que Puerto Nuevo (8º con 21) recibirá el lunes la visita de Central Ballester (11º con 18).

