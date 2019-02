El encuentro corresponde a la primera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B. Se disputará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos. Esta tarde, las chicas de Puerto Nuevo comenzarán la segunda parte de la temporada de la Primera B del campeonato Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la primera consiguieron su objetivo: clasificar a la Zona Campeonato que definirá los dos ascensos a la Primera A. En esa primera fase, durante su participación en la Zona B, las Portuarias cosecharon 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. Y ahora, luego de la pretemporada de verano que realizaron durante enero, se aprestan a iniciar esta Zona Campeonato cuyo ganador ascenderá directamente, mientras que los equipos ubicados entre el 2º y el 5º puesto jugarán un Reducido por el segundo boleto a la máxima categoría. El arranque para las dirigidas por Néstor Daniel Gómez no será para nada sencillo: desde las 17 horas recibirán a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Carlos Vallejos. En la primera fase, las Triperas terminaron como el mejor equipo de la Zona A con 27 puntos (nueve victorias y apenas una derrota), 50 goles a favor y tan sólo 5 en contra. Y en este verano se prepararon para pelear por el ascenso, aprovechando la estructura con la que ya cuenta la institución platense. De hecho, en un amistoso de preparación, golearon abultadamente a Atlanta, equipo que compite en la Primera A. Esta primera fecha de la Zona Campeonato tendrá también los siguientes partidos: Real Pilar vs Luján (sábado 17.00), Comunicaciones vs Lima FC (domingo 17.009, SATSAID vs Deportivo Español (sábado 18.00) y All Boys vs Banfield (sábado 17.00).

LAS AURIAZULES TENDRÁN UN DIFÍCIL INICIO CONTRA GIMNASIA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben esta tarde a Gimnasia (LP)

