Darío Laccette regresa a la Clase GTA del Regional con un Ford. Al principio solo era un rumor que recorría los boxes la temporada anterior: el piloto zarateño Darío Laccette, que arrancó su carrera deportiva en el TC Regional, comenzaba las negociaciones para volver al lugar donde empezó todo. Y tras varias conversaciones llegó la confirmación: a 22 años de su debut en el automovilismo, Laccette pega la vuelta al Regional. La máquina que conducirá es el Ford propiedad de Matías Guillén, que llegara a la victoria con Cali Viñuela y que tuviera algunas presentaciones en el Procar 4000 con Santiago Farías. De regreso en la Clase GTA, el auto es sometido a una actualización en el chasis, mientras Guillén trabaja en un nuevo impulsor. "Estoy feliz de volver a casa, de regresar a la categoría que me brindó todo y dónde logré mi primer campeonato", señaló Laccette, quien explicó cómo surgió la posibilidad: "Todo nace de la voluntad de Matías Guillén de hacer algo juntos, de un grupo de amigos que me ayuda incondicionalmente y de la categoría que se puso a nuestra disposición siempre. Económicamente estábamos abajo, sobre todo porque la prioridad la tiene Nico en la GTB, pero con este regreso se abrieron algunas puertas y se hizo posible lo que de arranque parecía un sueño". -¿Por qué el TC Regional? ¿Tuvo que ver que allí está hoy corriendo tu hijo Nicolás? -Y en parte quizás sí. Ganas tenia y además vine a la GTA que creció mucho, hay autos de una calidad y terminación impecables. Hay pilotos nuevos, jóvenes y que van rápido, y varios veteranos que todavía podemos dar pelea. De todo esto va a salir un espectáculo bárbaro, con muy lindas carreras, cómo tuvo siempre el TC Regional. -¿Se extrañó? ¿Desde afuera cómo lo viviste? -El que alguna vez corrió sabe de qué estoy hablando. Es difícil, uno intenta realizar otra actividad, pero esto es único. Además, corriendo mi hijo, no tenés forma de evadirlo. -Alguna vez, tu padre Miguel contó cómo era ver a sus dos hijos correr. Y si bien se mostraba de una manera, confesó que los recaudos los tomás igual, que no es fácil. Hoy, corriendo con tu hijo, ¿cómo lo vivís desde ese lugar? -Las sensaciones son totalmente distintas a cuando uno corre. Vos lo ves en pista girar y como uno ya estuvo ahí resulta más complicado, porque quizás uno hubiera hecho el giro o el sobrepaso diferente, pero en un punto estoy tranquilo porque Nicolás va muy bien desde arriba del auto y es rápido. Va tomando ciertos parámetros que me dan esa tranquilidad -No muchos saben de tu pasado como piloto de avión… -Ja,ja ja… Es cierto. Fue un momento lindo en el que aprendí. Y te abre la posibilidad de sacarte cualquier miedo. Después de esa experiencia te subís a cualquier desafío y no me arrepiento, es un lindo recuerdo. -Ahora, a la distancia, ¿volverías a pintar con los colores de un taxi al Falcón como lo hiciste en su momento en el TC? -Uy, qué momento ése. El país habló de eso, fue impresionante la repercusión que tuvo. Me superó. Fíjate que el Sindicato de Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires me vino a ver porque querían bancarme en parte el año de competición, pero no prosperó por terceros que no dejaron ese crecimiento. Eso me trajo varios dolores de cabeza porque, pero ya fue, como dicen los pibes ahora. -Tu historia personal tiene muchas carreras ganadas y campeonatos, pero aquel triunfo en Balcarce en el TC Pista bajo la lluvia es único. -Tuvo repercusión porque se vio en todo el país. Sin duda fue un espaldarazo importante para el resto del campeonato. -Carmelo estaba loco ese día. -Sí, papá lo vivió muy intensamente. Él también hizo lo suyo como piloto, somos una familia muy tuerca. -Volvamos al presente. ¿Qué se espera para este año? -La semana pasada me probé la butaca, porque a partir de ahí el chasis se va a actualizar, pero me sentí muy cómodo y con ganas de poner el auto en pista lo antes posible. Esperamos ser protagonistas, poner el auto en pista, seguir viendo cómo la categoría crece y darle una alegría a toda la gente que me sigue y apoya. En ese sentido, permitime agradecer a todos los amigos que hicieron posible el proyecto que comenzó en una charla y hoy es una realidad. A Mati Guillén y los chicos del taller que son los responsables del armado del auto; a la categoría; a la prensa por darnos tanta difusión; a Gustavo Romana, Transportes Milana, a toda mi familia que sigue bancando mis locuras, Rio Uruguay Seguros y muchos amigos más que nos acompañan día a día.



PASIÓN FAMILIAR: DARIO, MIGUEL, WALTER Y NICOLÁS LACCETTE, TRES GENERACIONES QUE DISFRUTAN DEL AUTOMOVILISMO.



Automovilismo:

Siempre se vuelve al primer amor

