La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/feb/2019 Otra muerte en la ruta:

Joven de Las Praderas muere en la Panamericana







Fue ayer alrededor de las 5 de la mañana. Viajaba como acompañante en una moto que fue impactada por un Ford K negro que se dio a la fuga. Más tarde el conductor se presentó en la comisaría y le tomaron declaración. También es de Campana. Yago Medina (44) está acusado del homicidio culposo. Según pudo saberse, todo ocurrió ayer alrededor de las 5 de la mañana en la ruta Panamericana, a la altura del kilómetro 74, mano hacia la Capital. El aviso al 911 lo dio un remisero que fue testigo de hecho. En el lugar se hicieron presentes personal policial, de gendarmería y de Autopistas del Sol. Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, se encontró con el cuerpo sin vida de Miriam Menacho Mollo (17), estudiante de nacionalidad boliviana y vecina del barrio Las Praderas; al tiempo que trasladó hasta el hospital San José al conductor de la moto, José Miquelestorena (32), vecino también de nuestra ciudad, quien recibió las primeras curaciones y quedó internado en observación. Una marca en el asfalto indicaría que Yago Medina los chocó con su Ford K de color negro, metros antes de donde ambos cayeron a la banquina y fueron encontrados por las autoridades, mientras que la moto que conducían, una Gilera Smash 110 quedó a unos 100 metros más adelante, sobre el pasto. También trascendió que Medina habría retrocedido, para luego darse a la fuga. A las 11 de la mañana, se presentó en la Comisaría Primera y declaró, pero por el momento no quedó detenido por haberse ajustado a derecho espontáneamente. Interviene el Fiscal Alejandro Irigoyen.

Una moto fue impactada por un Ford K negro que se dio a la fuga.





La moto quedó a mas de cien metros del lugar donde fue el impacto.





Efectivos policiales en el lugar donde yace el cuerpo de la joven del barrio las praderas que perdiera la vida en el trágico accidente

#Dato accidente en #Panamericana km 74 a Capital 5,15hs. un joven en grave estado trasladado al hospital por SAME??, una chica de aprox 15 años falleció. La moto Gilera 110 fue arrastrada 100 mts por un auto negro que se dio a la fuga, aún se desconoce la identidad de la víctima pic.twitter.com/PUnnACksRc — Daniel Trila (@dantrila) 9 de febrero de 2019

Otra muerte en la ruta:

Joven de Las Praderas muere en la Panamericana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: