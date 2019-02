La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/feb/2019 Primera B Nacional:

En un partido muy trabado, Villa Dálmine superó a Los Andes con un tanto de Germán Lesman a los 34 del segundo tiempo. Así consiguió su cuarta victoria seguida, tomó amplio margen en la lucha por la permanencia y se metió de lleno en la pelea por la clasificación al Reducido. En la primera parte de este campeonato del Nacional B, Villa Dálmine fue uno de los dos equipos que más goles convirtió, pero no pudo sacarle suficiente provecho a ello. Incluso, estuvo nueve fechas sin ganar. Por eso, en su regreso al club, Walter Nicolás Otta se ponía como objetivo ofrecerle mayor equilibrio al equipo y las últimas tres presentaciones dan cuenta del trabajo de "Nico" y su cuerpo técnico: tres goles a favor, ninguno en contra y nueve puntos fundamentales para un presente que ahora mira con ilusiones la parte alta de las posiciones y ya casi sin preocupación a la zona baja de la tabla de los Promedios. Ayer, un gol de goleador del ingresado Germán Lesman a falta de once minutos para el final le permitió al Violeta destrabar un encuentro sumamente enredado e impreciso frente a Los Andes, su rival directo en la lucha por la permanencia cuando comenzó la temporada. Y ese tanto del delantero que todavía busca su mejor forma física para tratar de repetir lo que supo demostrar en All Boys lo dejó ahora a 12 puntos de distancia del Milrayitas en los Promedios y, a su vez, en el 7º lugar del campeonato. Es que después de aquella racha de nueve sin ganar, el equipo de nuestra ciudad está hoy en una seguidilla de cuatro victorias consecutivas. Y ahora se prepara para afrontar una serie de cuatro compromisos contra rivales directos en la lucha por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Sostener la solidez que ha mostrado en estas últimas presentaciones será clave. Aunque, claro está, también necesitará lograr mayor volumen de juego: ayer sintió la baja de Emanuel Molina (lesionado) en ese aspecto. Pero, al mismo tiempo, supo sacar adelante un partido a pesar de sufrir una ausencia de ese calibre, de la misma manera que lo había hecho en Rafaela ante la sanción de Matías Ballini. El próximo viernes por la noche, este presente de Villa Dálmine tendrá una difícil prueba cuando enfrente como visitante a Central Córdoba. Pero llegará a Santiago del Estero sabiendo que en estos últimos partidos ha aprendido la fórmula para aprobar este tipo de exámenes. EL PARTIDO Para este encuentro, Villa Dálmine sufrió otra baja sensible. Ante Rafaela había sido Matías Ballini por sanción a último momento; y frente a Los Andes no pudo estar Emanuel Molina, quien no superó una contractura y dejó al Violeta sin su habitual aporte de claridad para distribuir el balón desde el mediocampo. Para reemplazarlo, Walter Otta le dio continuidad a Federico Recalde, quien hizo un gran partido en Rafaela y ayer formó tándem con Ballini en el círculo central. Así, el Violeta ganó equilibrio y lucha en la zona media, pero tuvo dificultades para salir con el balón y hacerlo circular con prolijidad. Por eso se sintió más cómodo para atacar desde las pelotas recuperadas, tratando de aprovechar la velocidad de Cuevas y Miño por las bandas y las diagonales de Comachi y Protti para buscar las espaldas de la última línea visitante. En ese arranque, Los Andes fue muy tibio, mostró muchas dudas y, entonces, el equipo de nuestra ciudad pudo probar, equivocarse y volver a probar para tratar de encontrar los caminos hasta Requena. Y en esos intentos sobresalieron la gambeta de Miño sobre la izquierda (hizo amonestar rápidamente a Guillermo Pereira) y los desmarques de Protti dentro del área. Pero esto no le alcanzó al local más que para generar una única opción concreta de gol: fue a los 15 minutos, cuando Protti gambeteó entre dos rivales sobre la derecha del área y se hizo el espacio para sacar un remate al que Requena supo ponerle el cuerpo. Después de ese cuarto de hora, el Milrayitas se acomodó mejor y sobre los 18 minutos jugó por primera vez en campo del Violeta, inquietando incluso con algunos remates y centros en una misma acción que tuvo continuidad por los rebotes y los despejes cortos. Sin embargo, el verdadero sacudón para Ojeda llegó a los 22 minutos, cuando Maximiliano Fornari armó una gran jugada individual que terminó con un disparo que se estrelló en el palo izquierda del arquero local. Fue una alarma para Villa Dálmine, que intentó despertar en un partido cuyo trámite ya le resultaba más incómodo. Igualmente se las ingenió para construir una respuesta en una jugada que nació de la gambeta de Miño sobre la izquierda y que se prolongó por la derecha con Sansotre y Cuevas, quien lanzó un centro rasante que Comachi conectó de primera, pero de forma imperfecta. Posteriormente llegó el parate para refrescarse del intenso calor sabatino y de allí en adelante el trámite le sentó mejor a Los Andes, que supo achicar espacios en su campo y dejó al Violeta expuesto a sus limitaciones y a su dependencia de los arranque de Miño. Incluso, a los 43 minutos, Ojeda metió un manotazo salvador después que Fornari le ganara el mano a mano a Sansotre e ingresara peligrosamente al área por izquierda. El inicio del complemento no ofreció una mejor versión de Villa Dálmine, que no encontraba conexiones ni confianza al momento de manejar el balón. Y mientras Hamilton Pereira exigía a Ojeda desde un esquinado tiro libre, el equipo de nuestra ciudad buscaba quién se hiciera cargo del momento. Porque empezaron a aparecer los arrestos individuales ante la falta de rendimiento colectivo. Y entonces Cuevas mostró que no era su tarde. Tampoco Sansotre decidía bien. Y Comachi luchaba, pero no prosperaba. Y a Recalde no se le podía pedir la claridad del ausente Molina. Encima, las dos mejores cartas del Violeta, Miño y Protti, fueron discontinuando sus participaciones. Entonces Otta recurrió a los relevos y mandó a la cancha al debutante Brener y a Lesman. Y cuando parecía que ellos tampoco iban a poder cambiar el rumbo del encuentro, llegó esa acción del minuto 34 que protagonizaron ambos en su desenlace para torcer un partido que se había enredado demasiado para el equipo de nuestra ciudad. Todo nació de un lateral de Alvacete y siguió por Miño, Recalde y Sansotre hasta llegar a la derecha para Brener, quien enganchó en el vértice del área y probó de zurda. Su remate se desvió en un defensor de Los Andes y entonces apareció Lesman por detrás de los centrales visitantes para controlar el balón y definir casi de compromiso, como quien no estuviera habilitado. Pero la asistente Nadia Chiarotti no levantó su banderín, convalidó la acción ante todos los reclamos de los jugadores de Los Andes y el Colorado festejó tímidamente su primer gol con la camiseta Violeta. Un tanto de un valor enorme, por la importancia de lo que se jugaba Villa Dálmine ante Los Andes y por el momento del partido en que llegó, cuando el equipo naufragaba en una tarde de imprecisiones y no podía con su propia impotencia. Y terminó significando ni más ni menos que la cuarta victoria consecutiva del conjunto de Walter Otta. Un paso gigante en la pelea por asegurar la permanencia; y otro paso más camino a ser protagonista en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Federico Recalde, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Renzo Spinaci, Fabricio Brener, David Gallardo y Germán Lesman. LOS ANDES (0): Leandro Requena; Guillermo Pereira, Franco Peppino, Sebastián Valdez, Dimas Morales; Gustavo Turraca, Marcos Brítez Ojeda, Lucas Chacana, Hamilton Pereira; Maximiliano Fornari y Fabricio Lenci. DT: Aníbal Biggeri. SUPLENTES: Federico Díaz, Adonis Frías, Sergio Sagarzazú, Martín Rose, Marcos Quiroga, Enzo Benítez y Matías Linas. GOLES: ST 34m Germán Lesman (VD). CAMBIOS: ST 19m Benítez x H. Pereira (LA); 21m Brener x Cuevas (VD); 28m Sagarzazú x Morales (LA); 30m Lesman x Comachi (VD); 36m Linas x Brítez Ojeda (LA); 40m González x Martínez (VD). AMONESTADOS: Alarcón y Martínez (VD); G. Pereira (LA). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.



RECALDE Y MIÑO SE CUELGAN DE LESMAN PARA CELEBRAR EL GOL DE LA VICTORIA. MARIANO MIÑO FUE EL JUGADOR MÁS DESEQUILIBRANTE.





FABRICIO BRENER HIZO SU DEBUT EN EL VIOLETA: INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO POR LUCAS CUEVAS.





NICOLÁS SANSOTRE APORTÓ SU PROYECCIÓN POR EL LATERAL DERECHO.





GERMAN LESMAN CAPTURA EL REBOTE Y DEFINE PARA MARCAR EL ÚNICO GOL DE LA TARDE.





ANTES DEL ENCUENTRO SE RECORDO A EMILIANO SALA OTTA: "ES CLAVE EL COMPROMISO DE LOS JUGADORES" Tras el triunfo ante Los Andes, el entrenador de Villa Dálmine llenó de elogios a sus dirigidos y apuntó también a lo que viene: "Es un objetivo mucho más importante y necesitaremos un esfuerzo aún mayor" En la nueva y coqueta sala de prensa del estadio de Mitre y Puccini, el entrenador Walter Nicolás Otta dejó ayer sus impresiones luego de la importante victoria que consiguió Villa Dálmine frente a Los Andes. Sobre el valor del triunfo, que aleja al Violeta del Milrayitas en la tabla de los Promedios y que lo pone en la discusión por el Reducido, el cordobés señaló: "Creemos que el primer objetivo está encaminado, porque si esto sigue así, seguramente vamos a sostener la categoría. Y si bien logramos una parte importante de lo que nos comprometimos en la pretemporada, creo que lo que viene es mucho más importante y necesitaremos un esfuerzo aún mayor" Para esta racha positiva de cuatro victorias consecutivas ha sido vital la solidez defensiva que ha logrado el equipo de nuestra ciudad, que no recibió goles en sus últimas tres presentaciones: "Ha sido clave el compromiso de los jugadores. Hemos trabajado mucho en la pretemporada un sistema que es el que más nos gusta a nosotros. Después, el rendimiento individual de los jugadores es clave, porque es superlativo. Es mérito de ellos que aceptan las sugerencias y las llevan a cabo", explicó al respecto el DT, que remarcó "la humildad y el sacrificio" con el que trabaja el plantel y también "la calidad humana del grupo, porque son chicos muy respetuosos, que se llevan muy bien entre ellos". En cuanto al trabado encuentro que salió frente a Los Andes, el análisis de "Nico" pasó por lo mucho que había en juego en este partido y los presentes de ambos: "Cuando jugás con un equipo que está peleando lo que hoy le toca pelear a Los Andes es muy difícil imaginar un equipo que no deje el corazón, que no luche cada pelota. Y los dos equipos hoy peleábamos un poco eso, así que se dio este partido. Nosotros no tuvimos el volumen de juego de otros momentos, porque la baja de Molina fue muy importante y si bien Fede Recalde hizo un gran trabajo en la recuperación, de mitad de cancha hacia adelante Molina nos da otra cosa". La llave del triunfo estaba en el banco: Germán Lesman convirtió el único tanto del partido a poco de haber ingresado, en lo que recién fue su segunda aparición en Villa Dálmine: "Viene creciendo mucho desde la pretemporada y nosotros le estamos dando confianza y minutos. No quiere decir que Comachi estuviese jugando mal hoy, porque estaba haciendo un gran trabajo junto a Protti. Es muy difícil bancar a los delanteros que tiene Villa Dálmine. Pero Lesman tiene algo con el gol que lo demostró hoy: lo tiramos a la cancha, tuvo una y nos dio tres puntos", explicó el cordobés. Finalmente, Otta también se refirió a la seguidilla de cuatro partidos contra rivales que al igual que el Violeta aspiran a clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División: "Lo que viene es muy importante, pero si perdemos el objetivo cercano se nos va a hacer muy difícil. Intentaremos sacar adelante el partido con Central Córdoba, que va a ser muy chivo, y después pensaremos en el siguiente", cerró.

DESDE EL REGRESO DE "NICO" OTTA, VILLA DALMINE SUMA CUATRO VICTORIAS, DOS EMPATES Y UNA DERROTA EN SIETE PRESENTACIONES.

