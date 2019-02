La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/feb/2019 Barja promete novedades para "el campito"







"20 inadaptados no pueden quedarse con el descanso del barrio o quedarse con el tiempo libre de una familia que va a disfrutar el espacio público", señala el Director General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Campana. Luego de la nota sobre los "wheelis" en el barrio Dalmine que publicamos en nuestra edición del jueves, donde se daba cuenta que en la misma esquina donde Silvana Preiser casi pierde su vida al ser impactada por una moto hace un año, hoy día había otros haciendo la misma acrobacia; entrevistamos al Director General de Tránsito y Transporte de Campana quien accedió a compartir su visión sobre la temática. "Nosotros no es que no venimos haciendo nada, o esperamos semejante accidente para actuar. Luego del accidente que sufrió Silvana Preiser, mucha gente tomó conciencia que respetar las normas de tránsito no es un tema menor" señaló Alejandro Barja y agregó: "En estos 3 años (de gestión) hemos tenido otras temáticas en ese barrio que las hemos ido trabajando y hemos logrado resultados. Por ejemplo, ahí se reunían dueños de autos tuning. Se estacionaban a 45 grados en Saenz Peña y organizaban exposiciones por cuenta de ellos, sin ningún tipo de autorización. Aceleraban, música a todo lo que da… Se convocaban por Face-book. Tomamos cartas en el asunto y lo desarticulamos. Incluso tuvimos la colaboración de otros Directores de Tránsito, porque también venían de otras ciudades. Se logró eliminar porque vieron que Campana era hostil a esa movida. Después, empezaron a venir autos con equipos de sonido especiales y potenciados. Algunos tenían equipos de sonido más caros que el propio auto. Los abordamos, les mostramos lo que daba el decibelímetro, y logramos desalentamos. No es que no se hace nada, las problemáticas van mutando y las vamos trabajando". En cuanto al fenómeno de la convocatoria que tiene "el campito" en particular y el barrio Dalmine en general, Barja recordó: "El deporte de mayor crecimiento en la Argentina es correr. Y los que no pueden correr, salen a caminar a ritmo sostenido. Y lo hacen por la calle, con un problema adicional: muchos se visten de negro. Entonces, en el mismo espacio conviven el dominguero, el que corre, el que va de noche, el loquito de la moto y que además lo aplauden, o el que salió de trabajar y va a todo lo que da para llegar a la casa… ¿Qué hicimos? Pusimos barreras. Viernes, sábado y domingo se cierra el campito con barreras a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Porque además con esa medida empezamos a desalentar la previa al boliche, y el post boliche… Hay un volumen de gente muy grande que va a ese lugar, lo han elegido para caminar y tener un momento de esparcimiento. Entre ellos hay 20 desubicados que se ponen a hacer exhibiciones de circo para ver si impresionan a alguna chica, pero ponen en riesgo sus vidas y las de los demás". Barja señaló que desde su gestión, en estos últimos tres años, el barrio Dalmine ha sido objeto permanente de intervención para solucionar los problemas que van surgiendo. Así, recordó haber prácticamente erradicado a los cuatriciclos, o establecer que la Luis Costa, a la altura de la Dante Alighieri, ya no sea de doble mano; lo cual "tuvo resistencias al principio, pero aportó orden los días de semana durante el período lectivo". "Como los muchachos nos llevaban las motos arriba del campito, le señalizamos donde estacionarlas. Pero tampoco es suficiente. Nada parece suficiente cuando no hay ningún tipo de voluntad de respeto por las normas. Es decir: no hablamos de un problema exclusivamente de Tránsito. Para no respetar la ley, para esquivar a un agente de tránsito o a un gendarme; tenés que tener algo mal a nivel emocional, de personalidad o educación. Después, en la nota del diario la concejal Funes propone la instalación de flejes para que disminuyan la velocidad. A ver… hablamos que son motos preparadas para subir cordones. Si hasta usan el badén de la Saenz Peña para impulsarse y hacer el wheelie. Usan el badén de rampa. Lo que digo es que opinar, opinamos todos. Pero aun así, no bajamos los brazos y estamos en el tema. Una solución va a venir, seguramente, de la mano de la Plaza de las Carretas y de la futura Costanera. La gente va a tener más opciones y el barrio se va a descomprimir. La otra, no la puedo adelantar y no la pudimos armar antes; pero cuando la implementemos esperamos que sea un antes y un después para el barrio. 20 inadaptados no pueden quedarse con el descanso del barrio o quedarse con el tiempo libre de una familia que va a disfrutar el espacio público. En eso estamos de acuerdo todos", concluyó el funcionario.

"Nada parece suficiente cuando no hay ningún tipo de voluntad de respeto por las normas", señala el Director de Tránsito de Campana.



