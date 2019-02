Última semana para inscripción a Profesorados en el Instituto 116

Continúa abierta la inscripción para los cuatro profesorados que se dictan en el Instituto de Formación Docente nº 116 de Campana (que funciona en la Escuela Normal, Av. Intendente Varela 751, frente al Parque Urbano): Lengua y Literatura, Educación Primaria, Biología y Química. Las cuatro carreras se cursan en turno vespertino, de lunes a viernes, tienen una duración de cuatro años, y forman profesores de esas áreas para el nivel secundario.

Los Planes de Estudios de todas ellas prevén tres campos de formación: la General, la Específica, y la Práctica Profesional. Materias como Pedagogía, Didáctica General, Política Educativa, Didácticas Específicas, y Psicología del Aprendizaje corresponden al primero. En el segundo se dictan las materias propias de la disciplina. Y en el área de la Práctica Profesional, los alumnos realizan sus prácticas docentes en distintas instituciones educativas de la ciudad. Los cuatro profesorados cuentan con reconocidos profesionales de la educación y tienen un amplio campo laboral en las distintas escuelas secundarias públicas y privadas de la zona.

En Educación Primaria, y en relación con el campo disciplinar, la currícula prevé para las futuras maestras asignaturas como Corporeidad y Motricidad, Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje, Arte y Educación, Cultura, Comunicación y Educación, y Ateneos de Práctica del Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En el caso del profesorado de Lengua y Literatura, entre las materias específicas de la disciplina se destacan Lingüística y Gramática, Teoría Literaria, Semiótica, Literatura Latinoamericana, Española y Argentina, y Sociolingüística. Los estudiantes leen autores que van de Cervantes a Borges, de Munro a Aira; aprenden a diferenciar un texto clásico de uno moderno; reflexionan sobre distintas teorías del lenguaje que van de De Saussure a Chomsky; y adquieren protocolos de lectura que les permite tener una mirada crítica sobre el hecho literario.

Por su parte, algunos de los espacios curriculares específicos de Biología son: Biología y Laboratorio, Química y Laboratorio, Ciencias de la Tierra, Biología celular y molecular, Biología de los animales, Biología Humana, Evolución, Ecología, y Genética molecular. Y en la carrera de Química, por último: Biología y Laboratorio, Química y Laboratorio, Química del Carbono, Química Inorgánica, Mineralogía, Análisis Químico, Química del Ambiente, y Química de los alimentos.

Los aspirantes a las carreras tienen que cumplimentar dos pasos para inscribirse. El primero es online y el segundo presencial. La preinscripción online se realiza en una página habilitada por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires: www.abc.gov.ar/preinscripción-online-educación-superior (en la página de Facebook del 116 se puede seguir el link). Allí se deben ingresar datos personales con una dirección de correo electrónico para que el interesado pueda recibir un código de seguridad. Cuando ese código le llegue a su casilla de correo, debe volver a ingresar a esa página web y elegir la carrera deseada (se despliega un abanico de opciones con todas las carreras de los institutos de la provincia). Una vez que hace la elección, debe imprimir la planilla de preinscripción y llevarla personalmente a la institución en su horario de funcionamiento habitual, de 17.30 a 22 horas, para completar la inscripción. Si no realiza este paso presencial, la inscripción no es válida. En el instituto debe presentar DNI y fotocopia, dos fotos carnet, y título secundario (original y copia) o certificado de que está en trámite. La inscripción cierra el viernes 15 de febrero y no se extenderán los plazos. Por más información, comunicarse al 03489-422218 o al 03489-439090 en el horario consignado.