Así se manifestó el jóven dirigente luego que se anunciara la puesta en marcha de un servicio de Máster Bus, pero aclaró "vamos a seguir de cerca cómo se pone en marcha y cómo evoluciona el nuevo servicio". Entre otras iniciativas, desde Vamos Campana juntaron más de 3 mil firmas contra Chevallier. El Licenciado Alejo Sarna, dirigente de Vamos Campana, e impulsor de una serie de acciones contra el monopolio de Chevallier entre las cuales está una campaña de recolección de firmas, se mostró "sumamente contento con los avances que se han hecho en materia de transporte público de pasajeros de media distancia en el corredor norte hasta Capital Federal, dado que "estábamos convencidos que terminar con la posición dominante de la empresa Chevallier era una condición necesaria para que miles de vecinos y vecinas de Campana que tienen que utilizar este medio de transporte para viajar a trabajar o estudiar, vean mejorada la calidad y seguridad en el viaje" señaló el joven dirigente y agregó que "si bien todavía no queda claro si el servicio que se presentó que realizará este trayecto es una real alternativa para terminar con la posición dominante de Chevallier, si lo vemos como una respuesta al trabajo que venimos haciendo desde Vamos Campana". "Es esperanzador ver los logros de nuestra campaña contra el Monopolio de Chevallier dado que demuestra que con voluntad y trabajo se pueden lograr muchísimas cosas para el bien de la comunidad. Esta campaña, que no obtuvo ningún tipo de recursos, solo el esfuerzo del equipo de Vamos Campana y la participación de las y los vecinos, entre otras cosas logró reunir más de 3 mil firmas que demostraron el gran malestar que existe en la comunidad campanense, y en los usuarios espacialmente, con el servicio que presta Chevallier" señaló Alejo Sarna y agregó que "No tenemos dudas que de esta manera, vecinos y vecinas por medio de esta campaña y del reclamo que vienen haciendo previamente muchísimos usuarios de la ciudad, logramos instalar en la opinión pública la necesidad de terminar con el monopolio para que mejore el servicio de transporte de media distancia hacia Capital Federal. Y que de esa instalación pública, surgió una respuesta de parte de las autoridades" sostuvo Alejo Sarna. Para finalizar, Alejo Sarna concluyó que "si bien estos avances nos ponen contento, vamos a seguir de cerca cómo se pone en marcha y cómo evoluciona el nuevo servicio de transporte que brindará la empresa Master Bus para analizar si realmente significa una competencia y una ruptura a la posición monopólica de Chevallier. Mientras tanto, nuestra campaña continúa hasta ver solucionada definitivamente la problemática".

Alejo Sarna y Karina Vera, hace una año, anunciando la campaña firmas contra Chevallier.



Alejo Sarna:

"Es esperanzador ver los logros de nuestra campaña contra el monopolio de Chevallier"

