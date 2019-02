"Ante la crisis que todos padecemos, hay que ser responsable y priorizar lo urgente para dar buen uso al dinero de los vecinos, y darles la ciudad que merecen" aseguró el edil de PJ-Unidad Ciudadana Las Praderas, Los Pioneros y Lubo, fueron algunos de los destinos visitados por el concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, como parte de su agenda de encuentros con los vecinos de la ciudad. "Los reclamos se repiten, pero escuchamos a todos y tomamos nota de los mismos para solicitarle al Municipio su intervención" señaló el concejal Rubén Romano y agregó: "Es clave que el Intendente ordene sus prioridades, porque ante la crisis que todos padecemos, hay que ser responsable y priorizar lo urgente para dar buen uso al dinero de los vecinos, y darles la ciudad que merecen". En ese sentido, Romano cuestionó el gasto destinado por el Municipio al embellecimiento de la Plaza Eduardo Costa y el Parque Urbano. "Hay calles destruidas, algunas ya fueron cortadas por los propios vecinos por ser intransitables, y una falta de mantenimiento generalizado en los barrios, pero el Intendente prefiere destinar 16 millones de pesos en embellecer sectores que no presentan las mismas urgencias. Las obras fueron anunciadas públicamente, y cualquiera puede dar cuenta de ello. Pero honestamente, considero que hoy en día gastar 6 millones de pesos en embellecer una plaza es desconocer los problemas reales de la gente" sostuvo. "Sin dudas -continuó Romano- las únicas beneficiadas son las empresas contratadas para estos trabajos. Pero Campana no es una maqueta como quieren hacerle ver a la gente a través del aparato de marketing, costoso, que tiene esta gestión y que también se ocupa de ocultar los problemas reales. En la ciudad vive gente, y es insultante para los vecinos convivir con zanjas tapadas, falta de agua, pastos altísimos y pozos por todos lados, mientras pintan y adornan la plaza principal. Y es indigno que la gente tenga que cortar las calles o llamar a los medios de comunicación, como ocurrió en el Lubo, para que sean tenidos en cuenta y les vuelvan a prometer aquello que no les han cumplido". Por último, Rubén Romano declaró: "Los vecinos no son tontos. Muchos sienten que se les toma el pelo con estas cosas. Nuestra tarea es estar junto a ellos y sus reclamos, mientras trabajamos en un proyecto que incluya sus necesidades y las valorice, donde las decisiones prioricen siempre sus urgencias y dejen de lado los negociados, y así los campanenses podremos vivir en la ciudad que verdaderamente nos merecemos".

