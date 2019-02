De cara a la reunión con Vidal, Suteba advirtió que reclamará cerrar paritarias del año pasado

El gremio docente de la provincia argumentó que "por primera vez" no hubo cierre paritario en 2018. Las negociaciones comenzarán el miércoles La secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, señaló ayer que los gremios asistirán a la reunión con el Gobierno bonaerense con la "expectativa" de cerrar las paritarias del año pasado, mientras criticó que en 2018 hubo un "decretazo" que ubicó a los salarios del sector por debajo de la inflación. La administración de Vidal convocó a los gremios de docentes bonaerenses a iniciar las negociaciones salariales el miércoles. De cara a ese encuentro, la dirigente sostuvo que "por primera vez" no hubo cierre paritario en 2018. "Cerramos el año con un decretazo de la gobernadora, que nos planteó una pauta salarial de 32 por ciento, dejando el sueldo en 16.250 pesos", cuestionó. En ese sentido, argumentó que "la inflación dada a conocer por el INDEC no es la misma que plantea Vidal, sino que es de 47,6 por ciento". "Durante enero deberíamos haber aprovechado que los alumnos no están en las aulas para cerrar el 2018", fustigó y afirmó que "la gobernadora dejó pasar enero y la mitad de febrero". Además consideró que la convocatoria para este mes "es tarde si es que Vidal insiste en seguir planteando pautas a la baja, no dialogar".

