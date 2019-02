El ex espía y el ex secretario de Seguridad se dijeron de todo y, según relató uno de ellos, tuvieron que separarlos para que no se fueran a las manos. El ex espía Antonio "Jaime" Stiuso y el ex secretario de Seguridad Sergio Berni protagonizaron un tenso cruce en un shopping porteño, ya que el ex integrante de la SIDE acusó al dirigente peronista de haber mandado a seguir a sus hijas. El incidente verbal, que también incluyó un par de cachetazos, se produjo en una confitería ubicada en el Patio Bullrich, en el barrio porteño de Recoleta cuando ambos se cruzaron. De acuerdo a la revista Noticias, el ex integrante del Ministerio de Seguridad vio al ex espía y se acercó para hablarle. Sin embargo, Stiuso no respondió de la mejor manera y lo saludó con un cachetazo: "Sos un caradura. Rajá de acá. Vos le hiciste un seguimiento a mis hijas. ¿Cómo te da la cara para saludarme?", la recriminó el ex director general de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según la versión publicada, las personas que acompañaban a ambos debieron intervenir y separarlos. De todos modos, Berni negó los sucedido. "No me tocó. Un pibe que lo acompañaba tuvo que salir a separarnos", aseguró el dirigente peronista a Noticias.



Stiuso y Berni protagonizaron un tenso cruce en un shopping porteño

