EXTORSIÓN La abogada Natalia Salvo, que patrocina al hombre que denunció al fiscal Carlos Stornelli por presunta extorsión, advirtió este sábado que "este mecanismo ya había sido utilizado con otros empresarios". "Este mecanismo ya había sido utilizado con otros empresarios. Existen audios en los que (el abogado Marcelo) D ´Alessio da nombres", sostuvo la letrada del empresario agropecuario Pedro Etchebest. En diálogo con FM La Patriada, Salvo precisó que "la causa está bajo secreto de sumario" y que aportó como pruebas "22 horas de audio, registros fílmicos y fotográficos". En ese sentido, destacó la "valentía del juez" federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien tiene en sus manos el expediente que involucra a Stornelli y a D´Alessio. FRACASO El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo hoy que "el fracaso" contra la inflación del Gobierno se debe a "la falta de un programa" y al "beneficio para diez empresas amigas" de la administración de Cambiemos. "El fracaso contra la inflación de este Gobierno tiene que ver con la falta de programa, de política, de conocimiento de la realidad de la Argentina. Pero, sobre todas las cosas, la imposibilidad de marcar un camino de largo plazo", consideró el ex intendente de Tigre. Según su consideración, "el Gobierno fracasó en la lucha contra la inflación" porque otorgó "beneficios para diez empresas amigas del Gobierno de luz, gas, agua, petróleo contra el bolsillo de los argentinos". En ese sentido, sostuvo que "la luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más de lo que aumentan los salarios porque eso destruye la capacidad de compra de trabajadores y jubilados". SIN DESCANSO El descanso del presidente Mauricio Macri en Chapadmalal se vio opacado ayer por una protesta de vecinos frente al Complejo Turístico en el que se hospeda junto a la primera dama, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia. Con el objetivo de pasar el fin de semana de su cumpleaños número 60 en la Costa Atlántica bonaerense, el jefe de Estado concluyó sus actividades el pasado viernes y emprendió vuelo hacia el partido de General Pueyrredón: allí también arribaron varios funcionarios y amigos de Macri. Aunque el plan era desconectarse por un tiempo de la realidad que vive el país, el mandatario no lo pudo lograr, ya que este sábado al mediodía un grupo de vecinos del sur de Mar del Plata realizó una protesta frente al Complejo Turístico de Chapadmalal. GENOCIDIO El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat acusó ayer al Gobierno de llevar adelante "un genocidio económico", al tiempo que consideró que "el Poder Judicial mayoritariamente se ha convertido en el brazo armado de estas políticas". "En este Gobierno, todo lo que sucede es para desgracia. Estamos asistiendo a una forma de genocidio económico: un plan que lleva a situación de indignidad, de indigencia, de marginación y expulsión social forzada que provocan condiciones de muerte", sostuvo el letrado. Ante ello, subrayó que "hay que reprochar este genocidio silencioso para que se pare con estas políticas en materia tarifaria, de destrucción de industria, entregar nuestros recursos naturales". "No le veo ninguna salida a esto que no sea un profundo viraje a estas políticas económicas, que por supuesto no lo va a hacer este Gobierno", indicó el abogado constitucionalista.

Breves: Noticias de Actualidad

