Vidal volvería a visitar Campana

La Gobernadora bonaerense vendría a inaugurar la Unidad Penitenciaria Modelo que funcionará en nuestra ciudad y estará destinada a jóvenes de 18 a 21 años con penas de hasta 5 años. La Alcaldía sigue en obra, sin fecha de finalización. Fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa la inminente visita de la Gobernadora Vidal a Campana para inaugurar una nueva Unidad en el complejo penitenciario ubicado a la vera de la Ruta 6. Será la primera vez en casi 20 años que una figura política abra cárcel en territorio bonaerense desde el penal de General Alvear en el año 2000. La obra está prácticamente finalizada, y una vez coordinadas las agendas pertinentes, la inauguración debería tener lugar "no más allá de los próximos 15 días", develó la alta fuente consultada. La intención original era también poder habilitar en la misma ocasión la esperada Alcaldía, pero esa construcción todavía no cuenta con fecha cierta de finalización. Vidal ya estuvo en el lugar a mediados de junio pasado, cuando recorrió las nuevas instalaciones junto al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari y el Intendente Abella. En la oportunidad, se dijo que se trata de una unidad penitenciaria modelo, exclusiva para presos de entre 18 y 21 años, que estén condenados o procesados por delitos cuya expectativa de pena máxima sea de cinco años, en la que estén ocupados todo el día, con estudio, talleres de oficios, deporte y cultura, en la que reciban de parte de profesionales especialmente capacitados, una asistencia integral en salud, tratamiento de adicciones y contención. Albergará a 616 jóvenes en instalaciones cuya superficie destinada a celdas será casi la misma que la que ocuparán las aulas y los talleres. Los reclusos estarán a cargo de personal especialmente capacitado para actuar con este programa: serán 400 agentes, dedicados unos a la seguridad y otros, a la asistencia y tratamiento. El objetivo central es el de brindarles oportunidades y herramientas necesarias para lograr una reinserción social. En ese sentido, Vidal explicó: "La mitad de las personas que salen de las cárceles de la Provincia, vuelven a ingresar más tarde. Esto habla de un sistema que venía fracasando" y agregó "este Gobierno apuntó a generar oportunidades desde el momento de la detención, para que el tiempo en que los reclusos están en las cárceles no sea tiempo perdido". En la oportunidad, también se precisó que sólo hay otras dos cárceles en el mundo con las mismas características, una en Estados Unidos, y otra en Alemania.

Ferrari, Vidal y Abella en junio pasado, supervisaron el avance de la obra que se inaugurará próximamente



Vidal volvería a visitar Campana

