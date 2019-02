Publicidad El Carnaval es festejado en muchos países y ciudades del mundo. Podemos decir que en la actualidad, los tres que pican en punta a la hora de atraer turismo internacional son los brasileros, el Mardi Gras de New Orleans y el clásico veneciano. El Carnaval de Brasil es conocido sobremanera por el Carnaval de Río de Janeiro, sin embargo esta fiesta se celebra a lo largo y ancho del país, e incluye dentro de su oferta cultural y turística un número enorme de destinos y festividades. El festejo tiene lugar cuarenta días antes de la Semana Santa, para darle vida a las tradiciones. Al ritmo de la samba y otros bailes históricos, y conjuntamente con los desfiles, el colorido de los trajes y la alegría de sus asistentes, se desarrolla uno de los eventos más hermosos del planeta. Como mencionamos, este Carnaval no se celebra de forma exclusiva en Río de Janeiro. Al igual que en Río, podemos encontrar las celebraciones del Carnaval en Recife y Olinda, en Salvador de Bahía - ciudad en donde nace el Samba - y Florianópolis, entre otras. A continuación haremos un breve recorrido, a manera de resumen, sobre las distintas formas en que es festejado el Carnaval en Brasil. El Carnaval se diferencia en las formas en que es realizado o desarrollado en cada ciudad, aunque tienen muchos rasgos en común, como sus orígenes y motivaciones. Por ejemplo, en ciudades como Río o São Paulo podemos hablar de Sambódromo, pero en Salvador de Bahía o Recife hablamos de tríos eléctricos y blocos de calle. Los tríos eléctricos son grupos musicales que recorren la ciudad en camiones equipados para tal tarea. Esto lo podemos encontrar en ciudades como Salvador, capital de Bahía y en Recife. En estos eventos pueden escuchar en un mismo día a Ivette Zangalo, Terra Samba, E o Tchan o Daniela Mercury por nombrar solamente algunos de los asiduos animadores de esta fiesta. Otra característica del Carnaval en estas ciudades es que se desarrolla al aire libre, lo que hace que el visitante tenga una participación más activa y un costo más económico.También es posible ver tríos eléctricos en las fiestas callejeras de Rio, donde celebraciones barriales se emparentan con ciudades más norteñas. La fiesta tradicional de Salvador comienza el viernes, cuatro días antes del miércoles de ceniza. Hay dos rutas principales de desfile, una va desde Campo Grande a la Plaza Castro Alves y la otra desde Barra a Ondina, esta última bordeando el mar en todo el recorrido. Podemos pagar algo de dinero extra para tener una remera con el nombre de una banda o incluso comprar pantalones cortos con la misma finalidad. Ya contando con este vestuario, se puede participar del desfile de forma separada a la multitud, lo que le da exclusividad con poco presupuesto adicional. La ciudad entera se convierte en un fiestón, en todas partes hay venta de bebidas y música. Hay tragos a base de fruta, las famosas Batidas, los cuales se mezclan con Cachaça (ya conocido desde hace tiempo en Argentina - un licor doméstico con 40 grados de alcohol-) y Caipirinha, el coctel más típico de Brasil. Más vale que descansemos de día, porque en la noche el Carnaval sigue y es una fiesta que no pueden perderse por nada del mundo. Además, estas ciudades cuentan con una belleza arquitectónica que seduce al visitante (hemos hablado en ediciones anteriores tanto de Rio como de Salvador) y lo transporta en por la historia. Tengamos en cuenta que Bahía es la ciudad que da origen a Brasil y al Samba. En Recife y Olinda también encontramos todo un paraíso de Carnaval. Recife es para muchos brasileros el destino tradicional de Carnaval. Muchas personas que viven en Río, y que quieren escapar de la oleada turística del Carnaval en su ciudad, van hacia Recife. Junto a esta ciudad encontramos Olinda, otro gran destino turístico del Carnaval. En Recife los tríos eléctricos son partícipes esenciales que recorren diferentes puntos de la ciudad. Acá la fiesta comienza en diciembre, ya que los habitantes inician los preparativos para el Carnaval, aguardando la tan esperada fecha. Podemos encontrar diferentes celebraciones de pre-Carnaval que por lo general consisten en grupos de percusión que tocan en clubes, calles y plazas, e incluso en las galas del Carnaval. El Carnaval comienza de manera oficial con Galo da Madrugada, una fiesta en el centro de la ciudad que atrae hasta 20.000 participantes disfrazados, que dan la bienvenida a las festividades. En Olinda nos encontramos las calles inclinadas llenas de colores. Los artistas pasan gran parte del año haciendo muñecos enormes, que serán usados por gente en los desfiles del Carnaval. Aquí la gente celebra el Carnaval con una influencia más profunda de las tradiciones, por lo que si deseamos sentir más profundamente la historia brasilera, y sin estar totalmente rodeados de turistas, ésta es una excelente opción. Existen interesantes ritmos como Caboclinhos y el Maracatu de influencia africana, también el Frevo, un estilo de música donde la gente baila con sombrillas. Al igual que en las ciudades mencionadas, en Florianópolis encontramos similitudes, pero también diferencias con el Carnaval de Río de Janeiro. Todas estas ciudades son un "joya" histórica y natural que no pueden pasar desapercibidas. Son ciudades costeras con playas de arena clara y una riqueza coralina que las vuelve atractivas para el buceo, además de ser las favoritas para el surf. En Florianópolis el Carnaval tiene su esplendor. Esta ciudad es dueña de un Sambódromo, el Passarela Nego Querido, en donde se revive la misma tradición de Río y se celebra con un ímpetu y pasión idéntica. Si bien la ciudad es más europea, esa mezcla de italianos y alemanes de los estados del sur, no por esto deja de ser una celebración digna de ser visitada. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Carnavales de Brasil

Por Lic. Guillermo Ceballos

