El cantautor ya fallecido Facundo Cabral cuenta un relato donde dice; "Dios tomó forma de "mendigo" y bajó al pueblo, buscó la casa del zapatero y le dijo: Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa y éstas son mis únicas sandalias, están rotas, si tú me haces el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El Señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado viendo un mendigo le preguntó. ¿Tú podrías darme el millón de dólares que necesito para ser feliz? El Señor le dijo: yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó ¿a cambió de qué? A cambio de tus piernas. El zapatero respondió, para qué quiero diez millones de dólares si no puedo caminar. Entonces el Señor le dijo, bueno, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero respondió ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera puedo comer solo? Entonces el Señor le dijo, bueno, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco ¿para qué quiero mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo: ¡Ah, hermano! "Qué fortuna tienes, y no te das cuenta". Reflexión: Nunca nos conformamos con lo que tenemos, siempre estamos quejándonos de todo, si tenemos algo, por qué no lo tenemos de otro color, si no lo tenemos, por qué no lo poseemos. Si tenemos un auto, por qué no lo tenemos más grande, si no lo tenemos, por qué no tenemos al menos uno pequeño, y, en fin, podríamos citar miles de ejemplos, pero creo que sabes a lo que nos referimos. No valoramos el hogar y a los miembros de la familia, sino hasta que han dejado de existir o hasta que se destruye el matrimonio. Es necesario que aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos, y no ser quejumbrosos, La Biblia dice: (Prov. 17:22) El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos. (Ser quejoso aumenta el riesgo de enfermedad, y ser agradecido es el mejor remedio, tanto para el cuerpo como para el alma). Tienes manos, pies, vista, trabajo, casa, familia, amigos ¿qué más quieres? y mira que no todos podemos contar con el privilegio de estas cosas; entonces qué es lo que te preocupa. ¿Acaso quieres mansiones, autos de lujo, viajes cada semana y otras cosas sin importancia verdadera? Cuando fuiste a una clínica u hospital, ¿no viste que muchos están en una condición más desfavorable que la tuya? Es hora que pongamos los pies sobre la tierra y seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Todos nacimos desnudos y sin nada nos iremos. Dios nos ha confiado nuestras posesiones para que las valoremos y disfrutemos. Definitivamente, la vida es otra de las mayores Bendiciones de Dios, debemos aprender a vivirla de la mejor manera, no la desperdiciemos en banalidades, sino, disfrutémosla con actitud positiva y siempre con Dios como nuestro guía, todo será más fácil, feliz y próspero, si estamos apegados a la Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! (1ra Cor. 15:57) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Mendigo"

Por Luis Rodas

