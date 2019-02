Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni / 5 de noviembre en Pordenone, Italia

Giorgio: Ahora quiero plantear una provocación: haced partícipe a Cristo de todo lo que vivís, incluso cuando estáis pecando, porque Él os detiene y os impide continuar. Decidle: "-Señor, estoy pecando ¿estás?" ¡Él está presente, está allí con vosotros y os libera! Él le dijo a los hipócritas que rezaban y que según ellos no tenían pecados, eran justos y perfectos: "En verdad os digo, le daré el Reino a los pecadores, a los ladrones, a las prostitutas, y os lo quitaré a vosotros". En cambio el pecador se dirige a Él diciendo: "-Señor, mírame, aquí estoy, sálvame pare que Te pueda servir!" Esto es lo que Jesús quiere, no a los falsos que por dentro están llenos de muerte, que jamás piensan en él, pero que le hacen creer a todos que son Sus servidores. Tenemos que invocarlo, incluso mientras estamos pecando, Cristo lee la mente, siempre está presente. Entonces da lo mismo si nos dirigimos en seguida a Él y Le decimos: "-Señor, me quiero liberar de este mal, estás aquí conmigo y por ello te pido que me arrastres hacia Ti". Él os responderá y os llevará hasta sí mismo, os dará el Conocimiento y os liberará. Con más razón si estamos haciendo cosas de la Obra Lo involucraremos. Tenemos que hablarle, por más que parezcamos locos. Decidle mentalmente: "-Señor estoy dando esta conferencia. Estás aquí presente, como dice mi amigo Giorgio, tal vez estás cerca mío, estás sentado allí lejos, en el fondo de la sala y por ello quiero hacer esta conferencia para Ti..." ¡Haced esto sin fanatismo, es decir, viviéndolo! ¡Cualquier cosa que hagamos tenemos que dirigirnos a Cristo porque Él es el dueño de nuestras vidas, no como un dictador pero nosotros hemos dicho que si a Su llamada para servir en Su misión! A nivel burocrático podemos decir que cada uno de nosotros tiene una misión personal, pero con la conciencia de que estamos aquí porque hemos dicho que sí, para seguir la misión de Cristo.

Él me ha revelado que: "-¡Si alguno de vosotros lo hace no será juzgado porque ya está conmigo en el Paraíso, entonces puede hasta llegar a pecar, porque ya está en el Reino de Dios!" le pregunté qué es lo que hay que hacer y Jesús me respondió: "-¡Tenéis que amar a un hermano de la misma manera que me amáis a Mí!" ¡Si un hermano se equivoca, o nos hace enojar, hay que amarlo aún más! ¡Y si hay que corregirlo hay que hacerlo con amor!" ¡No es fácil pero esta es la condición! Si nos amamos, nos abrazamos, nos servimos unos a otros, si no tenemos prejuicios hacia un hermano o una hermana que está ante nosotros, ya estamos en el Reino de Dios. ¡El Señor quiere que los ame al igual que Lo amo a Él! es un proceso casi imposible de completar porque, por las estadísticas que tengo, sé que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo, ni siquiera yo. Al menos le tenemos que demostrar a Cristo que estamos dispuestos a hacerlo con toda nuestra voluntad. ¡Hasta incluso trataremos de dar la vida para alcanzar este objetivo, antes de que regrese con Poder y Gloria al mundo! Tenemos que amarnos, no con adoración, o con devoción como hay que hacer con nuestros Avatares, no tengo que arrodillarme ante mi hermano como lo haría ante Jesús, estaría pecando porque Él es nuestro Único Maestro. Tengo que amar a mi hermano al igual que amo a Cristo y juntos tenemos que ser devotos Suyos. ¡Esta es nuestra misión! ¡Por consiguiente tenemos que seguir adelante, dedicándole a Èl nuestro DÍA A DÍA!

¿Por qué Ashtar Sheran/Gabriel se arrodilló ante María?

Giorgio: María de Nazaret era el instrumento a través del cual tenía que nacer Cristo, María también es quien contiene al Espíritu Santo. Gabriele lo sabía y se arrodilla ante Ella. Él sabe a quién posee María en su corazón: ¡A su Dios! Nosotros tenemos que comprender estas cosas. Jesús lo dice: "No he venido para ser servido, sino para servir". Cuando comprendamos el valor absoluto de la humildad - que forma parte del Espíritu Santo - nos convertiremos en Ángeles. ¡El mayor acto de humildad que ofrece el Espíritu Santo le ofrece a toda la Creación es el de que podamos ser como Él! Os pido que me encuentren a un único hombre de la Tierra que quiera que los demás sean como él: poderoso, fuerte... ¡nadie! Los hombres, todos nosotros, somos arrogantes y egoístas, en cambio el Espíritu Santo ofrece la Eternidad, la Deidad y te hace convertir en un Ser Creador. Lo que tienes que concederle al Espíritu Santo es la obediencia y respetar Su voluntad de hacer proyectos que para ti son desconocidos. ¡Sería terrible si así no lo fuera! El Espíritu Santo no comparte su proyectualidad con nadie, lo hace únicamente cuando Sus planes son manifiestos, se han cumplido. ¡Ese es Dios!

Os doy un beso en vuestro corazón, con mucho cariño. Que Dios os bendiga: en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Ingresá a:

Facebook: LaVoz del Águila

Youtube: La Voz del Águila

Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar