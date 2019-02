"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" Pastoral de la Comunicación Catedral Santa Florentina Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 10 de febrero de 2019 - Año I - Edición Nº 17 Por Susell Demarco - Enero /2019 Campana es mi ciudad. Mis primeros sacramentos los recibí en esta parroquia Santa Florentina, en su antiguo edificio, cuya foto-recuerdo ampliada luce en nuestro hogar. Aquí también nos casamos y bautizamos a nuestros hijos. Los sacerdotes Padre Ferreyra y Padre Roza fueron formadores de mi catequesis. Durante las celebraciones de acción de gracias de la entonces Escuela Normal y como alumna del secundario, formé parte del coro que animaba esa liturgia con la dirección de la profesora de música, Sra. de Cintas. La crianza de mis hijos, el trabajo, las mudanzas hicieron que mis tareas de apostolado las desarrollara en la parroquia. San Vicente de Paul (con el Padre Juan Graham) y en la parroquia. del Carmen durante 30 años, me formé y colaboré con los Sacerdotes Rogacionistas Padres Ernesto Butano, Giovanni Guarino, Federico Lavarra....en charlas pre-bautismales y catequesis hasta llegar a dedicarme a la catequesis de adultos mayores coincidiendo con mi etapa etárea. Hace unos años volví a vivir "en el centro" y por lo tanto a formar parte de esta comunidad parroquial ofreciendo al P. Ariel formar parte de sus pastorales. La vejez es el conocimiento y la auténtica plenitud de la vida. Necesitamos llegar a esta etapa para ser enteramente personas. Dice un Cardenal español: "las personas a los 20 años somos dependientes, de los 20 a los 40, bastante arrogantes, de los 40 a los 60 somos realistas. de los 60 a los 80: prudentes, pero solo a partir de los 80 somos sabios", con la sabiduría de la humildad y de la serenidad. Tengo una familia hermosa, pero necesito de mis pares, de mis amigos. Vida Ascendente es el ámbito que encontré en mi vida social para completar el proceso de crecimiento espiritual, renovación y maduración de la fe Nadie es mayor por dejar atrás los años, uno se hace mayor cuando vive los auténticos valores: dignidad, fraternidad, solidaridad, comprensión: valores que dan sentido a la vida. Cuando no se siente la necesidad de imponerse a los demás, cuando se acepta la edad y se vive de acuerdo a ella. El movimiento de apostolado laical Vida Ascendente es un rinconcito de la iglesia donde el Señor cuida a sus mayores. La amistad (otra pata de este movimiento) hace que los momentos de soledad se diluyan, que somos capaces de establecer relaciones con los demás para establecer vínculos de amor con nuestro prójimo. ¿Cuál es mi compromiso con Vida Ascendente? La iglesia ha sido sensible para acompañar a los más débiles y necesitados, los dependientes. Con el tiempo ha ido experimentando un crecimiento, una orientación más evangélica, pero ahora ésto no es suficiente. Se deben buscar respuestas a la preocupación de la persona mayor, responder a sus necesidades espirituales, colaborar con el acompañamiento, respetar su dignidad, evitar el aislamiento. El objetivo, entonces es poner la fuerza en el cumplimiento de la Pastoral específica de los adultos mayores, que hace muy poco el episcopado argentino está implementando. Hacer un análisis de la situación del mayor, en qué condiciones se encuentra, el acompañamiento, hacer sentir que es necesario para el plan de Dios iluminar su fe Las estructuras son difíciles de actualizar, pero contamos con el empuje que trasmite Papa Francisco con la visión muy clara de las necesidades actuales del mundo y de nuestra iglesia. Es nuestro desafío. ¡¡¡MUCHAS GRACIAS SUSELL!!!

Plaza E. Costa e Iglesia Santa Florentina

Semblanzas entre hermanos:

Pastoral del Adulto Mayor Movimiento Seglar Vida Ascendente

Por Susell Demarco

