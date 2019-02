P U B L I C



Tras el triunfo ante Los Andes, el entrenador de Villa Dálmine llenó de elogios a sus dirigidos y apuntó también a lo que viene: "Es un objetivo mucho más importante y necesitaremos un esfuerzo aún mayor" En la nueva y coqueta sala de prensa del estadio de Mitre y Puccini, el entrenador Walter Nicolás Otta dejó ayer sus impresiones luego de la importante victoria que consiguió Villa Dálmine frente a Los Andes. Sobre el valor del triunfo, que aleja al Violeta del Milrayitas en la tabla de los Promedios y que lo pone en la discusión por el Reducido, el cordobés señaló: "Creemos que el primer objetivo está encaminado, porque si esto sigue así, seguramente vamos a sostener la categoría. Y si bien logramos una parte importante de lo que nos comprometimos en la pretemporada, creo que lo que viene es mucho más importante y necesitaremos un esfuerzo aún mayor" Para esta racha positiva de cuatro victorias consecutivas ha sido vital la solidez defensiva que ha logrado el equipo de nuestra ciudad, que no recibió goles en sus últimas tres presentaciones: "Ha sido clave el compromiso de los jugadores. Hemos trabajado mucho en la pretemporada un sistema que es el que más nos gusta a nosotros. Después, el rendimiento individual de los jugadores es clave, porque es superlativo. Es mérito de ellos que aceptan las sugerencias y las llevan a cabo", explicó al respecto el DT, que remarcó "la humildad y el sacrificio" con el que trabaja el plantel y también "la calidad humana del grupo, porque son chicos muy respetuosos, que se llevan muy bien entre ellos". En cuanto al trabado encuentro que salió frente a Los Andes, el análisis de "Nico" pasó por lo mucho que había en juego en este partido y los presentes de ambos: "Cuando jugás con un equipo que está peleando lo que hoy le toca pelear a Los Andes es muy difícil imaginar un equipo que no deje el corazón, que no luche cada pelota. Y los dos equipos hoy peleábamos un poco eso, así que se dio este partido. Nosotros no tuvimos el volumen de juego de otros momentos, porque la baja de Molina fue muy importante y si bien Fede Recalde hizo un gran trabajo en la recuperación, de mitad de cancha hacia adelante Molina nos da otra cosa". La llave del triunfo estaba en el banco: Germán Lesman convirtió el único tanto del partido a poco de haber ingresado, en lo que recién fue su segunda aparición en Villa Dálmine: "Viene creciendo mucho desde la pretemporada y nosotros le estamos dando confianza y minutos. No quiere decir que Comachi estuviese jugando mal hoy, porque estaba haciendo un gran trabajo junto a Protti. Es muy difícil bancar a los delanteros que tiene Villa Dálmine. Pero Lesman tiene algo con el gol que lo demostró hoy: lo tiramos a la cancha, tuvo una y nos dio tres puntos", explicó el cordobés. Finalmente, Otta también se refirió a la seguidilla de cuatro partidos contra rivales que al igual que el Violeta aspiran a clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División: "Lo que viene es muy importante, pero si perdemos el objetivo cercano se nos va a hacer muy difícil. Intentaremos sacar adelante el partido con Central Córdoba, que va a ser muy chivo, y después pensaremos en el siguiente", cerró.

DESDE EL REGRESO DE “NICO" OTTA, VILLA DALMINE SUMA CUATRO VICTORIAS, DOS EMPATES Y UNA DERROTA EN SIETE PRESENTACIONES.



DT de Villa Dálmine:

Otta; "Es clave el compromiso de los jugadores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: