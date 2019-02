Desde las 17 horas, el Auriazul hace su primera presentación del año como local. Buscar cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Por la 17ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá mañana a Central Ballester en un partido que se disputará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

Para el Auriazul será su primera presentación como local del año y la posibilidad de dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas: Real Pilar y Muñiz en el cierre del año pasado y Atlas en el inicio de este 2019.

En busca de ese objetivo, el entrenador Carlos Pereyra probó variantes en la semana y la formación titular ofrecería cambios respecto a la caída en General Rodríguez. Quien regresará será el marcador central Gonzalo Leizza, mientras que Enzo Moreno jugaría en esta oportunidad desde el arranque en lugar de Agustín Monteleone, teniendo en cuenta que Nicolás Colombano se resintió del desgarro sufrido en la pretemporada.

En ataque aparecen dudas ante los posibles ingresos de Marcelo "Coco" González y Nazareno Gómez, quienes podrían ser alternativas a Carlos Tapia y Orlando Sosa.

Entonces, los probables titulares de Puerto Nuevo para recibir a Central Ballester serían: Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, González o Tapia, Mauricio Ruiz; y Sosa o Gómez.

El Portuario se encuentra actualmente en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, mientras que Central Ballester (que igualó sin goles con Argentino de Rosario en la fecha pasada) suma 18 y se ubica en el 11º lugar.

Esta 17ª fecha de la Primera D comenzó ayer con la victoria de Argentino de Rosario por 3-1 sobre Defensores de Cambaceres como local y con el triunfo de Muñiz por 2-0 sobre Juventud Unida como visitante.

La programación continuará mañana lunes con Liniers vs Yupanqui, Claypole vs Real Pilar y Puerto Nuevo vs Central Ballester. Mientras que el martes jugarán: Argentino de Merlo vs Atlas y Centro Español vs Deportivo Paraguayo.

La tabla de posiciones está liderada por Argentino de Merlo (30 puntos). Luego aparecen Atlas y Argentino de Rosario con 28; Real Pilar con 27; y Muñiz con 27.





ENZO MORENO REGRESARÁ A LA TITULARIDAD ANTE CENTRAL BALLESTER

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 74. En 73 partidos, Puerto Nuevo ganó 25 veces, Central Ballester se impuso en 27 ocasiones y empataron en 21 oportunidades. Puerto convirtió 115 goles, en tanto que Ballester anotó 113.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 37 partidos: Puerto ganó 13 (66 goles), Ballester logró 8 triunfos (48 goles) y empataron 16 veces.

COMO LOCAL BALLESTER. En 36 partidos: Puerto ganó 12 veces (49 goles), Ballester venció en 19 oportunidades (65 goles) y se registraron 5 empates.

EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: el sábado 2 de septiembre de 2017, por la 1ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D igualaron 2 a 2 con goles de Michel Bustamante (2) para el Portuario y de Sebastián Ybarez y Franco Velázquez para Ballester.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: el domingo 9 de septiembre de 2018, por la 2ª fecha del actual campeonato, Puerto Nuevo se impuso 2-0 en cancha de Juventud Unida con goles de Diego Pertossi y Kevin Redondo.

APOSTILLAS: con el encuentro de la primera rueda, Puerto Nuevo le puso fin a una racha adversa de 12 partidos sin ganar frente a Ballester (4 empates y 8 derrotas). Pero como local acumula 7 encuentros sin victorias, con 3 empates y 4 derrotas. El último triunfo en Campana fue el sábado 25 de abril de 2009, por la 30ª fecha de la Primera D 2008/09: 2 a 0 con goles de Orlando Sosa y Cristian Gualdoni.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO:

EL TRIUNFO DE 2006

El 20 de agosto, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2006 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 como local en un encuentro cuya síntesis fue la siguiente:

PUERTO NUEVO (1): Maximiliano Domínguez; Martín Canale, Juan Rodríguez y Sebastián Canale; Mauro Fernández, Mariano González, Juan Pablo Martínez (Esteban Pérez) y Damián López (Diego Bardón); Diego Krum, Orlando Sosa (Alejandro Quintana) y Cristian Gualdoni. DT: Roque Jesús Cabezas. SUPLENTES: E. Pacheco y Juan Gallardo.

CENTRAL BALLESTER (0): Matías Ledesma; Diego Gómez, Ariel López, Mario Klokka y Sebastián Arroyo; Gustavo Oyola, Sergio Fernández, Emiliano Nuñez y Juan Monsalvo (Cristian Rosales); Benjamín Leguizamón e Patricio Isla Cáceres (Emiliano Pérez) (Federico Corso). DT: Juan Traditto. SUPLENTES: Jorge Rodríguez y Ariel Garay.

GOL: PT 37m Cristian Gualdoni (PN).

EXPULSADO: PT 21m Núñez (CB).

CANCHA: Puerto Nuevo

ARBITRO: Ricardo Lázaro.