Por la Zona E, "el josefero" visitará por la tarde a Villariño en Los Cardales, mientras que el Verdinegro jugará como local frente a La Sonia de José C. Paz desde las 11 de la mañana. San Jacinto queda libre. Este fin de semana, la Copa Federación Norte 2019 está iniciando la segunda rueda de la fase de grupos. Y los equipos de nuestra ciudad buscarán resultados que los acerquen a la clasificación a los Octavos de Final. Por la Zona E, La Josefa enfrentará como visitante a Villariño de José C. Paz en un encuentro que se jugará desde las 16.30 horas en el predio que Defensores de Belgrano posee en Los Cardales. "El Josefero" llega a este encuentro luego de perder su invicto frente a Sarmiento de Zárate, pero con la tranquilidad que le brindan las dos victorias obtenidas en las primeras dos fechas. Entre ellas, el 2-0 logrado frente a Villariño en el debut en cancha de Puerto Nuevo. El otro encuentro de esta cuarta jornada de la Zona E será el duelo de conjuntos zarateños: Sarmiento vs Social Obrero. Mientras que las posiciones actuales en este grupo son: 1) Sarmiento, 9 puntos; 2) La Josefa, 6 puntos; 3) Social Obrero, 3 puntos; 4) Villariño, sin puntos. El otro equipo campanense que estará jugando hoy será Defensores de La Esperanza, que por la cuarta fecha de la Zona G recibirá la visita de La Sonia de José C. Paz en un partido que se disputará desde las 11 de la mañana en cancha de Puerto Nuevo. El Verdinegro complicó sus chances de clasificación al perder 2-1 frente a Lima FC en la fecha pasada. Encima, hoy tendrá enfrente a un conjunto que demostró muy buen juego en el duelo entre ambos (ganó 1-0 La Sonia como local) y que después consiguió sólidas victorias sobre Lima (3-1) y Maipú (5-1). Por eso, para el Defe sería importante sumar en la presentación de hoy. El otro encuentro de esta Zona G será entre Lima FC y Maipú, mientras que las posiciones de este grupo se encuentran de la siguiente manera: 1) La Sonia, 9 puntos; 2) Lima FC, 6 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 3 puntos; 4) Maipú, sin puntos. En tanto, Real San Jacinto, el otro campanense que participa de esta Copa Federación Norte, tendrá fecha libre este fin de semana y estará atento a lo que suceda entre Belgrano y Paraná de Zárate en el único duelo que tendrá la cuarta fecha de esta Zona F que lidera Belgrano con 6 puntos; y que tiene a Real San Jacinto con 3 unidades (Paraná no ha sumado todavía).

DEFENSORES DE LA ESPERANZA RECIBE A LA SONIA DE JOSÉ C. PAZ DESDE LAS 11 DE LA MAÑANA.



Copa Federación:

Hoy juegan la Joséfa y Defensores de la Esperanza

