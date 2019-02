SUB 20: POR EL TÍTULO

La Selección Argentina Sub 20 buscará hoy el título Sudamericano cuando se enfrente a Brasil en el último turno de la jornada de cierre (a las 22.10). El equipo dirigido por Fernando Batista llega a esta última fecha como líder del Hexagonal Final que define cuatro boletos al Mundial de Polonia y tres a los Juegos Panamericanos de Lima. Las posiciones son: 1) Argentina, 9 puntos; 2) Uruguay y Ecuador, 7 puntos; 4) Colombia y Venezuela, 4 puntos; 5) Brasil, 2 puntos. Y en esta última fecha juegan: Colombia vs Uruguay (17.30), Venezuela vs Ecuador (19.50) y Argentina vs Brasil (22.10).

RACING VS RIVER

La 18ª fecha de la Superliga tendrá hoy su partido más atractivo: desde las 19.20 horas River Plate recibirá al líder Racing Club en el Monumental. Además, en esta jornada de domingo también se jugará el clásico rosarino entre Newells y Rosario Central desde las 17.10 horas. Además, hoy también se enfrentan: Godoy Cruz vs San Martín de Tucumán (17.10) y Belgrano vs Boca Juniors (21.30).

En tanto, mañana lunes lo harán: Defensa y Justicia vs Argentinos (19.00) y Aldosivi vs San Martín de San Juan (21.10). Mientras que el partido Colón vs San Lorenzo fue postergado para el viernes 22 de marzo.

GANÓ INDEPENDIENTE

Por la fecha 18 de la Superliga, Independiente dio vuelta su partido frente a Unión de Santa Fe, al que derrotó 2-1 como local. Además, ayer, Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Patronato de Paraná, mientras que Atlético Tucumán igualó 0-0 con Talleres. El viernes habían jugado: Tigre 4-4 Banfield; Huracán 1-1 Vélez Sarsfield; y Lanús 2-0 Gimnasia (LP). Así se encendió la lucha por el tercer y cuarto puesto: Atlético Tucumán está 3º con 32 puntos; luego aparecen Boca y Huracán con 31; y más atrás se ubican Vélez con 29, Independiente con 28 y River Plate con 25.

PRIMERA B METRO

La 23ª fecha de la divisional comenzó ayer con dos encuentros. El líder Barracas Central ratificó su gran momento al vencer 4-1 a J.J. Urquiza, mientras que All Boys confirmó su levantada al ganarle 3-1 a Almirante Brown. Así, el Guapo llegó a los 51 puntos en lo más alto de la tabla, mientras que el elenco de Floresta suma ahora 35 unidades (está 6º).

Esta jornada continuará hoy con: Acassuso vs Tristán Suárez, Fénix vs Sacachispas y Estudiantes vs Colegiales. Y mañana juegan: San Miguel vs Deportivo Español, Flandria vs Talleres (RE), UAI Urquiza vs Comunicaciones y San Telmo vs Defensores Unidos. En tanto, el martes lo harán: Deportivo Riestra vs Atlanta.

PRIMERA C

Por la fecha 22, Deportivo Laferrere derrotó ayer 2-1 como local a Central Córdoba de Rosario, mientras que Lamadrid superó 3-1 a Sportivo Barracas en Villa Devoto. Antes, el viernes: Luján 2-1 Villa San Carlos y Sportivo Italiano 3-1 Alem.

La jornada continuará hoy con: Argentino de Quilmes vs El Porvenir, Deportivo Armenio vs Ituzaingó, San Martín (B) vs Berazategui y Cañuelas vs Excursionitas. Y termina el lunes con Dock Sud vs Deportivo Merlo y Midland vs Victoriano Arenas.

COPA LIBERTADORES

Se completaron los partidos de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores de América y los resultados fueron los siguientes: Danubio de Uruguay 2-2 Atlético Mineiro; Melgar de Perú 1-0 Universidad de Chile; The Strongest de Bolivia 1-1 Libertad de Paraguay (gol del campanense Adrián Martínez); Palestino de Chile 1-1 Independiente Medellín de Colombia; Talleres de Córdoba 2-0 San Pablo; La Guaira de Venezuela 0-1 Atlético Nacional de Colombia; Delfín de Ecuador 1-1 Caracas de Venezuela; y Defensor Sporting de Uruguay 1-2 Barcelona de Ecuador. Los partidos revancha se jugarán la próxima semana y entonces se definirá qué equipos avanzarán a la última fase previa.