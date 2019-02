Marcó 21 puntos, Juan Cruz Gallardo fue la figura de Ciudad de Campana en la victoria del viernes sobre Sportivo Pilar. El Tricolor aseguró el "1" de su zona y tiene boleto para los Cuartos de Final. El camino de Ciudad de Campana en el Torneo Provincial de Clubes 2018/19 sigue sin fisuras como local y sostiene las ilusiones que existen en Chiclana 209 respecto a la posibilidad de concretar el ansiado ascenso al Torneo Federal. Es que el equipo dirigido por Sebastián Silva se aseguró el primer lugar de la Zona C y también su clasificación directa a los Cuartos de Final. Además, llegará a la última fecha con la posibilidad de quedarse con el "1" de la fase regular (para ello deberá vencer a Pellegrini de Punta Alta como local y esperar una derrota de Somisa de San Nicolás ante Sporting de Mar del Plata). Claro que para poder estar en esta situación, el Tricolor debió sortear el viernes un duro escollo frente a Sportivo Pilar, al que venció 71-52 según la planilla oficial del juego, que en esta oportunidad difirió de la publicada online por la Federación, que marcó 68-50 (en el recuadro, la síntesis oficial). "Por suerte tuvimos paciencia, porque en un momento nos trabamos y no nos entraba la pelota. Pero fuimos pacientes y pudimos cerrar el juego de la mejor manera", señaló tras el partido Juan Cruz Gallardo, quien convirtió tres triples y terminó como goleador con 21 puntos, aun saliendo desde la banca. "Ellos son un equipo que te traba mucho el ataque con defensa intensa, pero los supimos atacar. Ellos apuntaban a un goleo bajo, a un resultado más corto. Son un gran equipo defensivo y esa es la característica de los equipos de Marcelo (Asturiano, entrenador de Sportivo). Pero con buenas rotaciones pudimos encontrar los espacios y también acertamos lanzamientos externos", amplió el jugador perimetral en diálogo con FM Radio City. El triunfo sobre Sportivo Pilar dejó al CCC consolidado en la primera posición de la Zona C y condenó al Rojo a jugar el repechaje de Octavos de Final. "Todos los partidos son muy importantes en este torneo, porque es muy parejo y en cada derrota cedes terreno. Pero sabíamos que este juego era fundamental para asegurarnos el primer lugar de la zona", comentó en ese sentido Gallardo. Por su parte, el entrenador Sebastián Silva también remarcó el valor que tenía este encuentro: "Nos jugábamos cosas importantes ambos, porque ellos tenían todavía chances de alcanzar el primer puesto de la zona que nosotros pudimos asegurar con la victoria". En cuanto a lo táctico y el planteamiento realizado por ambos conjuntos, Silva detalló: "Nuestra planificación defensiva estaba apuntada a anular a los tiradores de ellos y eso salió a la perfección. Sabíamos que ellos iban a tratar de que nuestra ofensiva no sea fluida, a trabarla, y por suerte pudimos resolverlo y quedarnos con el triunfo". El próximo viernes, Ciudad de Campana cerrará la fase regular como local frente al flojo Carlos Pellegrini de Punta Alta, sabiendo que con un nuevo triunfo en casa se asegurará el "2" de la Tabla General y podrá, incluso, aspirar al "1", pensando en el mejor cruce posible en los Cuartos de Final. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (71): Facundo Romani (13), Maximiliano Gutiérrez (9), Francisco Santini (5), Rubén Runke (6) y Martín Delgado (14) (FI) Eliseo Iglesias (0), Alejandro Irigoyen (3), Alejo Fioretto (0) y Juan Cruz Gallardo (21). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (52): Francisco Ruiz (7), Thomas Lynn (6), Leandro Hasenauer (10), Lucas Bertolotti (10) y Alejandro Mena (11) (FI) Lautaro Expósito (4), Juan Pablo Cáceres (4) y Agustín Laugas (0). DT: Marcelo Asturiano. PARCIALES: 18-16 / 14-6 (32-22) / 10-16 (42-38) / 29-14 (71-52). GIMNASIO: Ciudad de Campana. JUECES: Sergio López y Alexis Biset.



