Rincón Tuerca

ABOCADO: En nota televisiva Marcelo Lopez confirmó que está abocado esta temporada a trabajar con motores para karting donde posee el banco de pruebas para tener todo lo necesario para tal emprendimiento. CAMBIO: El cambio llegó de parte del piloto Nicolás Brugognone y con el aval de su motorista Rubén Alfonso que le gustó el desafío de correr en la clase potenciada de la categoría Kart Plus este año. ACUERDO: Después de tantas idas y venidas finalmente no estará trabajando este año en la categoría Pako el hombre de Luján Roberto Inghiotti que no llegó ponerse de acuerdo con la actual comisión directiva que años atrás integró. FLAMANTE: Ivan Gonzalez cree que con el Fiat estará desde la primera del año en la categoría GT900 donde el representante de Zárate tiene planta impulsora flamante para esta temporada con la atención del chasis por parte del propio piloto. RECIENTE: Luego de ganar seis campeonatos en la Clase TC 1100 de Alma el piloto de Escobar Gastón D´Angelo tomó la determinación de continuar en la categoría pero en la Clase Dos con el reciente Fiat Uno que el equipo adquirió. ENCAMINADO: Sigue todo encaminado con Tobías Amarillo para llegar bien para el arranque del campeonato en la categoría Kart Plus donde continúa con el mismo equipo y el asesoramiento del papá Néstor. Mirá vos! PRIMERA: La categoría leyenda del TC organizado por el club de Dolores hará su primera presentación en el autódromo de esta ciudad el venidero 16 de febrero donde habrá presencia de pilotos de nuestra zona con un parque interesante de autos. TC PISTA: La categoría está arrancando su campeonato en el autódromo de Viedma en el sur argentino donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". QUEDARSE: Sin duda que cerró una buena temporada Emilio Gobetto en el TC Regional donde en Clase TCR B Seniors se quedó con dicho campeonato con la Chevy con la cual viene participando desde algunas temporadas. ASEGURO: En reciente nota televisiva Gastón Iglesias no confirmó si esta temporada se hará el campeonato completo y si además continuarán en la categoría Pako si bien aseguró que fue el lugar donde se siente cómodo. PASARSE: Maximiliano Civitarese decidió continuar en la categoría Alma pero de común acuerdo con su equipo y familiares se pasan a la Clase Tres básicamente por una cuestión de presupuestos. PENSAR: No es descabellado pensar que Alejandro Ferraro este año se incorpore al equipo de los hermanos Emma desde su condición de navegante donde viene de salir campeón de concretarse será para el auto de Gerardo que comanda un Mini Cooper arrancando en la categoría Mar y Sierra. CONTANDO: Un nuevo arranque de campeonato para el preparador Mauro Santucho contando con otro parque interesante de pilotos que utilizarán sus motores en la categoría Kart Plus. Un tipo pesado en el karting. SIMILAR: Algo muy similar es lo que viene para Rubén Guerra desde su condición de chasista contando con la atención de varios karting y el asesoramiento en otros más. Otro tipo pesado en el karting. PROBAR: Como ya adelantamos en esta sección todo está cerrado para la atención total del cuatriciclo de Pablo Copetti con la estructura de Carlos Debesa que ya comienza los trabajos para algunas competencias puntuales para probar elementos pensando en el próximo Dakar. ARRANQUE: La fecha confirmada para el arranque del campeonato de los chasis del Regional se estableció para el venidero 10 de marzo en el autódromo de La Plata donde estará participando el piloto local Gastón Fernandez y van a utilizar el circuito mas corto. DECIDIRSE: Parece que este año Gustavo Milivinti quiere continuar su carrera deportiva en la categoría Pako pero tampoco descarta sumarse a la Kart Plus en definitiva decidite Gus: por una o por la otra. GUSTARLE: El flamante campeón de la clase tres de Alma Nicolás Richar dejó entrever que le gustaría hacer alguna carrera para mostrar el Uno pero los presupuestos terminarán definiendo las intenciones del piloto en cuestión. DESEOS: El pequeño Mateo Benitez confirmó que continuará corriendo en Karting esta temporada y su padre Diego desea que corra en la Rotax el campeonato argentino y no descarta otra categoría para el representante de Zárate. NAVEGAR: Hugo Giuntoli fue un referente del automovilismo campanense en su momento y su pasión por los fierros está latente y para no quedarse afuera de todo se metió ya en el mundo de internet donde tiene su página de Facebook y navega en forma permanente. Tené cuidado que no te tape el agua Huguito. AUTO: Se cuenta que el presidente de un club de Campana acaba de adquirir un auto de carrera de la marca del moño de una categoría llamada TC y si bien la operación se desarrolló en el mejor de los silencios ya se sabe que dicho vehículo está en la cuna del primer auto argentino. Que conste en acta! EVITAR: Se dice que el componente de la comisión directiva del Auto Moto Club de Zárate está abocado a conseguir algún auto de la categoría TC pero aún nadie debe darle curso a esta información dado que para evitar que alguien se lleve el auto elegido no quiere contarle a nadie. Que conste en acta! GUARDADO: Se sabe que hay un componente de la comisión de un Club de Campana que cuenta en su haber con un auto de colección de la terminal Renault el cual está guardado en un galpón y no sale a transitar las arterias de nuestra ciudad para mantenerlo casi original y evitar roces algunos. ENTREGAR: El arranque del TC Mouras nos entregó los motores armados y atendidos por Daniel Berra desde la ciudad de Lima. VENDER: Quien adquirió un Ford T Modelo 1928 y está casi original es Carlitos Sbarra el cual está guardado en el Taller y el mismo está a la venta. ACORDE: A Miguel Fossatti se lo puede ver en la Colectora de Panamericana andar en bicicleta buscando un estado físico acorde y tratado de bajar kilos tema tan importante para quienes como el tener un buen rendimiento en las Picadas. CAMINAR: En este tema de la actividad para estar bien desde lo físico también caminando muy temprano por el boulevard Dellepiane al ex campeón de la categoría Alma donde Alberto Errecart con su atuendo tan particular. DECIDIR: Alejandro Roma decidió dejar el TC Regional y aunarse con una Chevy al Turismo 4000 Argentino en esta temporada con la motorización de Daniel Berra y la idea es realizar toda la temporada. GRUPO: Ya está conformado el grupo de pilotos que este año estarán arrancando el JRT donde son Gastón Brown, Martín Sava, Maximiliano Civitarese, Nicolás Facero, Facundo Bustos, Sebastián Lucaña y Nicolás Richar como se lee Juan Sbarra tiene para entretenerse. ACOSTADO: Las altas temperaturas reinantes en este verano van dejando secuelas tal el caso del armador de motores de karting Mauro Santucho que intentando practicar deportes quedó acostado en el suelo de la cancha en situación lamentable. RESPIRACION: Hoy un video que muestra en parte que sucedió con don Mauro y se ve a otro robusto como Juan Carlos Muñoz intentar socorrer a su flamante motorista y la respiración boca a boca que no muestran las imágenes fue lo más espectacular de la noche. Quien habrá quedado mas contento! NUTRIRSE: Con la licencia en sus manos ahora el joven piloto está en la búsqueda de un buzo para su robusto físico con lo cual se va nutriendo de los elementos para arrancar en la alta competencia. ANUNCIAR: Quedó confirmado que el arranque del Rally Federal será el 24 de marzo en la misma ciudad como se anunció es decir Bragado. Casi informaron los dirigente de la categoría en un informe de prensa. TURISMO CARRETERA: La máxima comienza un nuevo campeonato en el autódromo de Viedma durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". SUMARSE: Luego de definirlo con el equipo y el motorista Juanjo Tártara la decisión del piloto de Capilla del Señor Valerio Diamante es sumarse con una Dodge al Procar Cuatro Mil en la Clase A donde se piensa desarrollar toda la temporada. ESPERAR: Con la licencia médica en sus manos Ludmila Rodriguez ya espera el inicio del campeonato para sumarse una vez más a la clase Potenciada de la categoría Kart Plus donde contará con la motorización de Mauro Santucho y el chasis a cargo de Rubén Guerra. EVALUAR: Como ya adelantamos en esta sección nunca hay que descartar que Pablo Savastano continúe en la alta competencia y para esto decidió evaluar la posibilidad de sumarse a la categoría Citroen 1.6 que arranca su campeonato en el mes de abril. REGRESO: El regreso a la alta competencia será en el TC Regional en la Clase GTA con el Falcon con motorización de Matías Guillen lo que marca el regreso del zarateño Darío Lacette al automovilismo. PRESENTARSE: No fue el mejor arranque de campeonato para el TC Mouras el pasado fin de semana donde solo se presentaron 10 autos en el autódromo de Concepción del Uruguay marcando lo complicado que viene el año con las cuestiones de presupuestos. SORPRESA: El motorista recurrió a su piloto para ir a probar el motor de un karting y para su sorpresa su protegido le dijo que no tenía tiempo lo que el motorista insistió al recordarle que siempre lo ayudó para correr a lo que su protegido retrucó -"a mí en qué me ayudaste"? -y la desazón del motorista fue tal que se cree que dañó la relación.

Rincón Tuerca

