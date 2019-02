Por qué el mate produce felicidad

Está comprobado: el mate nos da felicidad. Muchos dirán que no se necesita un estudio para sostener la afirmación. Debería bastar con constatarlo empíricamente: por algo los amantes del mate no pueden dejar de consumirlo. Pero para los más rigurosos, así como hay una explicación para el placer que provoca el chocolate -estudios afirman que comerlo libera endorfinas-, hay un estudio que ya se convirtió en un fenómeno viral, que ubica al mate entre los "alimentos de la felicidad" porque libera serotonina, la hormona que genera felicidad y placer. Así lo afirmaron dos expertos en nutrición que hicieron un listado de productos que nos alegran el día, entre los cuales están también los cereales y la leche. Según Gabriela Fretes y Fidel Zeneno, expertos en nutrición, los alimentos con antioxidantes y vitaminas resultan ideales dentro de una dieta para empezar el día con buen humor, retrasan los daños en las células y además permiten gozar de una buena salud. Lo mismo sucede con los cereales, porque al contener vitamina B1 provocan la aceleración y creación de esta hormona en el cerebro. "Hay ciertos tipos de alimentos que tienen algunos nutrientes que se relacionan con el buen humor, como los antioxidantes y citoquímicos vegetales; otros que se encuentran en las frutas y verduras", explicó la nutricionista Fretes, autora del informe. Zenteno sostuvo que la yerba mate es "un estimulante del sistema nervioso, que mantiene a la persona despierta. Y es antioxidantes por lo que ayuda a un buen estado de salud. Los antioxidantes eliminan una sustancia que tenemos en el organismo; que son los radicales libres que avejentan a las personas, y al eliminar evita el estado de desánimo". De todas maneras los expertos recomiendan llevar adelante una dieta balanceada y no llegar a los extremos. También aconsejan que para tener un buen estado de ánimo hace falta tener prácticas saludables, hacer mucho ejercicio, dormir ocho horas diarias y consumir agua en abundancia.



Por qué el mate produce felicidad

