Vidal y Abella inauguraron una nueva cárcel para jóvenes en Campana

Alojará a más de 600 jóvenes de 18 a 21 años que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años. La gobernadora afirmó que "si el Estado no llegó primero tiene que estar después". Por su parte, el jefe comunal calificó de "admirable" el trabajo de la mandataria en relación a la seguridad. La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró la Unidad Modelo para jóvenes en Campana, un centro que podrá alojar a más de 600 jóvenes de 18 a 21 años que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años de reclusión relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos. La unidad "modelo" -única en América Latina- que inauguró el gobierno de la provincia comenzará a funcionar a partir del próximo lunes, luego de que la gobernadora anunciara que ya está listo el personal que trabajará en el lugar. La gobernadora destacó la importancia y necesidad de la reinserción social, porque -según Vidal- "si el Estado no llegó primero tiene que estar después, para que esos jóvenes no vuelvan a cometer un delito". La mandataria bonaerense explicó: "Lo que suceda durante el tiempo de detención va a ser clave para que no vuelvan a cometer delitos. Queremos mostrar que la reinserción es posible: lo que pasa dentro de las cárceles tiene que ver con la seguridad. Cuando el trabajo de reinserción no se hace bien, viene la reincidencia, y eso contribuye al delito". La Unidad Penitenciaria 57 estará destinada al alojamiento de unos 600 jóvenes de entre 18 y 21 años que tendrán la posibilidad de completar estudios secundarios y terciarios y capacitarse en talleres laborales, para facilitar su reinserción social al momento de que se cumplan sus condenas. "El sistema carcelario de la provincia es el más grande del país. Y también probablemente el más abandonado en décadas. Esta es la primera cárcel que se construye en 20 años", dijo Vidal, junto al intendente Sebastián Abella y el ministro de Seguridad bonaerense, Gustavo Ferrari. "Hoy se está poniendo en marcha una unidad carcelaria modelo, que estamos seguros va a ser importante para mejorar la reinserción social de los presos", enfatizó Abella al darle la bienvenida a la gobernadora. Y añadió que "ningún joven nace delincuente y es importante como sociedad que podamos darles una segunda oportunidad y en este sentido va a ser muy importante esta unidad que es un ejemplo" Abella calificó como "admirable" el trabajo que viene realizando la gobernadora en su lucha contra las mafias y el narcotráfico "para que los bonaerenses podamos vivir más seguros". El proyecto, impulsado por la gobernadora y el ministro Ferrari, prevé la plena ocupación de los internos a través de la educación, el trabajo, el deporte y el abordaje asistencial intensivo, enfocado en la salud y las adicciones. Ferrari destacó que "en este penal va a ser obligatorio estudiar, aprender un oficio y seguir un régimen de pautas de disciplina y de convivencia", y resaltó "la primera reforma del Sistema Penitenciario en democracia impulsada por la gobernadora, María Eugenia Vidal, con la que logramos una mejor profesionalización del Servicio para que las personas que cometieron delitos y están detenidas, se puedan rehabilitar y no vuelvan a cometerlos cuando salgan". La Unidad Modelo de Campana alojará a 616 jóvenes de 18 a 21 años, de sexo masculino, que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años de reclusión, relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos. Para ingresar al programa desarrollado en el nuevo penal, los internos deberán firmar un "acta de conformidad" con la que se comprometerán a cumplir pautas de convivencia como el respeto de horarios y tareas del pabellón, la asistencia a las actividades educativas, laborales, de capacitación y deportivas, más las reglas relacionadas al aseo personal, limpieza de los lugares comunes y cuidado edilicio. Las salas de clase conformarán una escuela con capacidad para 480 internos -la más grande del Servicio Penitenciario Bonaerense- y un aula taller móvil donde se dictarán cursos de alfabetización digital. Los talleres de trabajo, en tanto, ocuparán más de 800 metros cuadrados y tendrán una capacidad para 200 jóvenes.

La gobernadora Maria Eugenia Vidal inaugurò ayer la unidad penal 57 acompañada por el intendente Sebastián Abella, el ministro de Justicia Ferrari y el secretario de Derechos Humanos Cantón





Abella calificó como “admirable" el trabajo que viene realizando la gobernadora en su lucha contra las mafias y el narcotráfico





vidal recorriò Los talleres de trabajo que ocupan más de 800 metros





La Unidad Modelo de Campana alojará a 616 jóvenes de 18 a 21 años, de sexo masculino que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años.





Vidal, junto al intendente Sebastián Abella y el ministro de Seguridad bonaerense, Gustavo Ferrari. " Queremos mostrar que la reinserción es posible" dijo la Gobernadora, al inaugurar el penal modelo con capacidad para màs de 600 jòvenes.





Hoy en Campana inauguramos una Unidad Modelo para jóvenes de entre 18 y 21 años que hayan cometido delitos menores y que se comprometan a aceptar ciertas condiciones, como estudiar, aprender un oficio, trabajar en la huerta, y convivir sin violencia. pic.twitter.com/Lw8qlIpHsq — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 12 de febrero de 2019 Junto a la gobernadora @mariuvidal inaugurando una Unidad Penitenciaria Modelo para jóvenes de entre 18 y 21 años pic.twitter.com/ET08rgiUJU — Sebastian Abella (@SebaAbella) 12 de febrero de 2019 La gobernadora @mariuvidal inauguró en Campana una unidad penitenciaria modelo, para jóvenes. pic.twitter.com/ajtmCFHH8r — MunicipalidadCampana (@campanagov) 12 de febrero de 2019 #Hoy con @mariuvidal @ferrarigustavo y @SebaAbella inauguramos la Unidad Penitenciaria 57 de @campanagov para jóvenes adultos. pic.twitter.com/OwgOohqQii — Santiago A. Canton (@SantiagoACanton) 12 de febrero de 2019 Hoy @mariuvidal junto a @ferrarigustavo y @SebaAbella, inauguró la nueva unidad penitenciaria modelo para jóvenes. Con educación, oficios, deporte y tratamiento de adicciones 600 jóvenes van a poder reinsertarse en la sociedad y salir adelante. #CambiandoJuntos pic.twitter.com/P0CJ7IDSsG — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) 12 de febrero de 2019

Vidal y Abella inauguraron una nueva cárcel para jóvenes en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: