El lunes comienza la entrega de kits escolares en el Sindicato Municipal

Es para los afiliados del gremio. Por su parte, los aportantes de la cuota solidaria pueden pasar a retirar un guardapolvo. Los beneficiarios son los hijos de entre 6 y 12 años. El retorno a clases se aproxima y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) prepara su tradicional entrega de útiles escolares para afiliados y aportantes de la cuota solidaria. La entrega comenzará el próximo lunes 18 y se realizará de 9 a 16 horas en la sede gremial de avenida Ameghino 657. Para acceder al beneficio, los trabajadores municipales deben concurrir con los documentos de sus hijos de entre 6 y 12 años de edad. Los afiliados al gremio recibirán un kit escolar completo, compuesto de guardapolvo, mochila, carpetas, block de hojas, marcadores, lápices, goma, voligoma y reglas, entre otros útiles. Por su parte, los aportantes de la cuota solidaria pueden pasar a retirar un guardapolvo para sus hijos. El STMC recibió el lunes la mercadería y ya inició el armado de los kits escolares. "Como ya es costumbre en esta gestión de sindicato, nuevamente vamos a colaborar con los trabajadores. Sabemos que esto no es la solución para el momento económico que se vive, pero entendemos que es una importante ayuda", manifestó Carlos Barrichi, secretario general del STMC.



Ya se comenzó con el armado de los kits de útiles escolares

Carlos Barrichi, secretario general, y Gustavo Peyrán, secretario de Previsión Social. EL GREMIO SOLICITÓ EL INICIO DE LA DISCUSIÓN PARITARIA El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana le envió una carta al Departamento Ejecutivo convocándolo a mantener la primera reunión paritaria del año 2019. El encuentro fue propuesto para el miércoles 20 a las 10 horas en la sede gremial de avenida Ameghino. En su carta, el STMC remarcó que se está "en fecha" de iniciar las negociaciones paritarias. También anuncia en su nota que Mauro Magallanes será reemplaza por Martín Di Pietro, secretario adjunto, en la mesa de diálogo paritario. El Sindicato de Trabajadores Municipales consiguió un aumento cercano al 30 por ciento en el año 2018, con las últimas subas de 4,5 por ciento siendo percibidas en los meses de enero y febrero. DENUNCIA EN TRABAJO Como el Municipio no respondió a su intimación para el cumplimiento de los ascensos automáticos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo, el STMC llevó la situación al Ministerio de Trabajo. De acuerdo a lo expresado por fuentes gremiales, este martes se radicó una denuncia formal en la delegación local de la cartera laboral bonaerense debido a que el Departamento Ejecutivo no dio lugar al pedido del gremio. El artículo 11 del Convenio Colectivo determina que los trabajadores tienen derecho a participar de capacitaciones internas o externa con miras a mejorar su performance. En ese sentido, establece que los municipales tienen derecho a un ascenso automático cada tres años.

