En ella viajaban un padre y sus hijos, quienes debieron ser trasladados al Hospital Municipal por el SAME Una cubierta de auxilio que salió disparada de un camión ocasionó heridas a dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta. El hecho sucedió en la Ruta 6 a la altura de la avenida Bellomo, mano a Campana. El camión, que viajaba en la mano contraria, perdió su rueda de auxilio, que rodó y terminó impactando contra la Honda Titán 150. Producto del accidente, las personas a bordo de la Titán –un padre y su hijo, ambos de nacionalidad paraguaya– debieron ser asistidos por personal médico del SAME, que los derivó hasta el Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia también fueron parte efectivos del Comando de Patrulla afectados al móvil de zona 7.

Fue imposible para la moto esquivar la cubierta del camión.





Personal médico retira en ambulancia a uno de los heridos.

#Dato choque de moto contra una cubierta de auxilio que se salió rodando de un camión en la mano contraria. Ocurrió en Ruta 6 mano a #Campana y Av. Bellomo. En la Titán 150 viajaban un joven de 21 años y su padre ambos de nacionalidad Paraguaya, traslada SAME móvil 2 , CP 7 pic.twitter.com/WmkfzTMIRF — Daniel Trila (@dantrila) 12 de febrero de 2019

Camión perdió cubierta de auxilio y provocó el choque de una moto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: